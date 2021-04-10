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الهلال يقترب من ضم مارتينيز

منذ ساعة
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الهلال يقترب من ضم مارتينيز

ماجد محمد (صدى):
كشف مارتينيز البرتغالي فابيو مارتينيز، جناح نادي الشباب عن رغبته في البقاء بدوري المحترفين.

وقال مارتينيز أن مسألة بقاءه في الدوري السعودي، ليست في يده فقط، خاصة أن عقده مع سبورتنج براغا، ممتد لعامين قادمين، بحسب موقع "ترانسفير ماركت" .

وأوضحت مصادر أن هناك ترشيحات قوية بإمكانية انتقال اللاعب، إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، بداية من الموسم الرياضي الجديد.

وأضافت أن الهلال يبحث منذ فترة طويلة، عن جناح أجنبي، يستطيع اللعب في الأساس على الجانب الأيسر، ويملك إمكانية اللعب كصانع ألعاب ومهاجم أيمن، وهذه الشروط تتوافر في نجم الشباب.

وأشارت المصادر إلى أن مارتينيز قد يكون صفقة الهلال الكبرى، في الصيف القادم، حال توصل إلى اتفاق مع براغا، على شراء عقده، بعد نهاية إعارته إلى الشباب

الشباب
الهلال
مارتينيز

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د محمد ماجد بخش
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ممكن تكون محاولة -T-N-حار،فاشلة.
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