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بالفيديو.. بروفيسور يوضح مدى خطورة زيادة إصابات كورونا واحتمال عودة الإغلاق

منذ ساعة
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بالفيديو.. بروفيسور يوضح مدى خطورة زيادة إصابات كورونا واحتمال عودة الإغلاق

الرياض (صدى):
أكد البروفيسور عوض العمري أن التشديدات في الإجراءات الإحترازية أو الإغلاق لا تعتمد على زيادة الإصابات وإنما تعتمد على أرقام الإشغالات في المستشفيات وأرقام إشغال العناية الحرجة وهذة النسبة تكون بين 70 إلى 75 % في الظروف العادية ، وإذا بدأت ترتفع عن هذه النسبة تبدأ وزارة الصحة تدق ناقوس الخطر وتشدد الإجراءات من جديد .

وحذر البروفيسور عوض العمري في برنامج " إم بي سي في اسبوع " من ارتفاع عدد الحالات الحرة في آخر شهر بالمملكة من 490 إلى حوالي 900 حالة داعياً الجميع للإلتزام في شهر رمضان المبارك وتجنب التجمعات العائلية والموائد الرمضانية لحين أن تبدأ الحالات في التراجع .

كما نبه من تلقوا اللقاح بضرورة الإلتزام بالإجراءات الوقائية حيث أن اللقاح لا يمنع العدوى .

كورونا
الإغلاق
عوض العمري

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
تبين وتأكد وتقرر ال إعلان ال علمي ال عالمي بأن مجموع ذرات العنصر هو ما يمثل ويكافيء ويحدد قدر مجموع ذرات العناصر في ما يزعم ويوهم الدارسين والباحثين ويقنعهم فيتبعون ويسمعون ويجمعون النهج العالمي الذي يتحدث عن تركيب إلكتروني مفترض وهو في الواقع ثقالة فراغية مغناطيسية خاصة بوحدة وثبات مجموع الأنوية المغناطيسية وليسعه عقله كل من زعم اضرابي بقصد إيقاف إيصال نتائج أبحاثي
حبظلم الاثول
هههههه طرق العلاج للمرأه مشاهدة الأفلام الخليعه بكثره يوميا تتحسن خصوبة المرأه
واضح*** وصريح***
ممكن تكون محاولة -T-N-حار،فاشلة.
واضح*** وصريح***
ممكن تكون محاولة -T-N-حار،فاشلة.
واضح*** وصريح***
هههههههههههههه،

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