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زعيم كوريا الشمالية يعدم مسؤول حكومي لفشله في مهمة التعليم عن بعد

منذ 47 دقيقة
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زعيم كوريا الشمالية يعدم مسؤول حكومي لفشله في مهمة التعليم عن بعد

بيونج يانج (صدى):
أعدمت السلطات في كوريا الشمالية رئيس لجنة حكومية مسؤولة عن تنفيذ قانون التعليم عن بعد؛ بعد فشل اللجنة في تحقيق الأهداف الموكلة إليها.

وأوضحت تقارير إخبارية أنه بعد إجراء تحقيقات توصلت إلى فشل اللجنة التابعة لوزارة التعليم العالي في تحقيق أي تقدم يتفق مع سياسات الدولة، وعدم تمكنها من إجراء مكالمات فيديو عبر الزوم كافية لضمان جودة سير التعليم عن بعد.

وأشار تقرير صادر عن مكتب المدعي العام إلى إن اللجنة فشلت في تحقيق أي تقدم، والبعض انتقد سياسات الحكومة، وكان الكثير من العاملين بالوزارة يشتكون في كل اجتماع نقص الموارد التي توفرها الدولة لهم.

التعليم عن بعد
زعيم كوريا الشمالية
مسؤول حكومي

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أحدث التعليقات

مصحح
تصحيح الاية: ولا تخونوا اماناتكم.. الانفال الاية 27
واضح*** وصريح***
مارسيلو غروهي،من أفضل المحترفين الأجانب الذين صنعوا الفارق مع فرقهم،بالتوفيق ياكابتن..
ع ع
من فين طلعلي ذا الإسم
abdul
الناس حوّلت شهر رمضان لموسم المسلسلات والعربدة ورقصات الفوازير بدل قضاء الليل في القيام وتلاوة القرآن والإستغفار ، ثم يقولون يا ربُّ يا ربّ ، ويريدون ان يُستجاب لهم.
عبدالهادي ..
الأغنام بالذات لا يمكن أن أشتريها بالوصف أو بالصورة ! لابد من أن أعاينها بنفسي وأتأكد من سلامتها وسمنها وأفاضل بينها وبين غيرها في الجودة ، إضافة إلى مسألة المفاصلة في السعر. للأسف الشديد المدنية الحديثة وكذلك الجيل الجديد ضيعوا الحرص وجعلوه أمراً ثانوياً !!

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