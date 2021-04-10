زعيم كوريا الشمالية يعدم مسؤول حكومي لفشله في مهمة التعليم عن بعد

بيونج يانج (صدى):
أعدمت السلطات في كوريا الشمالية رئيس لجنة حكومية مسؤولة عن تنفيذ قانون التعليم عن بعد؛ بعد فشل اللجنة في تحقيق الأهداف الموكلة إليها.
وأوضحت تقارير إخبارية أنه بعد إجراء تحقيقات توصلت إلى فشل اللجنة التابعة لوزارة التعليم العالي في تحقيق أي تقدم يتفق مع سياسات الدولة، وعدم تمكنها من إجراء مكالمات فيديو عبر الزوم كافية لضمان جودة سير التعليم عن بعد.
وأشار تقرير صادر عن مكتب المدعي العام إلى إن اللجنة فشلت في تحقيق أي تقدم، والبعض انتقد سياسات الحكومة، وكان الكثير من العاملين بالوزارة يشتكون في كل اجتماع نقص الموارد التي توفرها الدولة لهم.