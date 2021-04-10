الأعداد السابقة للصحيفة

"الزوين" يحمل حسين عبدالغني تراجع آداء النصر ويحذر من انشغال الغنام

منذ 51 دقيقة
2209
"الزوين" يحمل حسين عبدالغني تراجع آداء النصر ويحذر من انشغال الغنام

نواف السالم (صدى):
حذر الناقد خالد الزوين من اتباع نفس الأسلوب الإداري في النصر الفترة المقبلة والتي أكد أنها كانت السبب وراء تراجع آداء الفريق .

وأكد خالد الزوين في برامج " الحصاد الرياضي " المذاع على قناة 24 الرياضية ، أنه لاحظ على بعض لاعبي النصر عدم الإنضباط كالسهر والإنشغال بالسوشيال ميديا مثل اللاعب خالد الغنام .

كما انتقد خالد الزوين حسين عبد الغني مؤكداً أنه تسبب في عدم الإنضباط الإداري حيث كان يمنح اللاعبين اجازات لا داعي لها ، مطالباً بإداري قوي بديل لعبد الغني مثل حامد البلوي في الاتحاد .

 

النصر
حسين عبد الغني
خالد الغنام
خالد الزوين

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

مصحح
تصحيح الاية: ولا تخونوا اماناتكم.. الانفال الاية 27
واضح*** وصريح***
مارسيلو غروهي،من أفضل المحترفين الأجانب الذين صنعوا الفارق مع فرقهم،بالتوفيق ياكابتن..
ع ع
من فين طلعلي ذا الإسم
abdul
الناس حوّلت شهر رمضان لموسم المسلسلات والعربدة ورقصات الفوازير بدل قضاء الليل في القيام وتلاوة القرآن والإستغفار ، ثم يقولون يا ربُّ يا ربّ ، ويريدون ان يُستجاب لهم.
عبدالهادي ..
الأغنام بالذات لا يمكن أن أشتريها بالوصف أو بالصورة ! لابد من أن أعاينها بنفسي وأتأكد من سلامتها وسمنها وأفاضل بينها وبين غيرها في الجودة ، إضافة إلى مسألة المفاصلة في السعر. للأسف الشديد المدنية الحديثة وكذلك الجيل الجديد ضيعوا الحرص وجعلوه أمراً ثانوياً !!

أخر الأخبار

الهلال يقترب من ضم مارتينيز
الهلال يقترب من ضم مارتينيز
منذ 7 دقائق 1148
أسباب تراجع الخصوبة لدى المرأة وطرق العلاج
أسباب تراجع الخصوبة لدى المرأة وطرق العلاج
منذ 11 دقيقة 1189
النيابة العامة: تورط 5 مواطنين و 16 مقيما في قضايا غسل أموال
النيابة العامة: تورط 5 مواطنين و 16 مقيما في قضايا غسل أموال
منذ 17 دقيقة 1418
إغلاق 16 مسجداً مؤقتاً في 5 مناطق لوجود حالات كورونا بين المصلين
إغلاق 16 مسجداً مؤقتاً في 5 مناطق لوجود حالات كورونا بين المصلين
منذ 21 دقيقة 1420
نصائح لمرضى السكري للصيام بأمان خلال شهر رمضان
نصائح لمرضى السكري للصيام بأمان خلال شهر رمضان
منذ 36 دقيقة 1555
طيران التحالف يستهدف دبابة وسلاح مضاد للطائرات تابع للحوثيين
طيران التحالف يستهدف دبابة وسلاح مضاد للطائرات تابع للحوثيين
منذ 42 دقيقة 1651
زعيم كوريا الشمالية يعدم مسؤول حكومي لفشله في مهمة التعليم عن بعد
زعيم كوريا الشمالية يعدم مسؤول حكومي لفشله في مهمة التعليم عن بعد
منذ 47 دقيقة 1776
"الزوين" يحمل حسين عبدالغني تراجع آداء النصر ويحذر من انشغال الغنام
"الزوين" يحمل حسين عبدالغني تراجع آداء النصر ويحذر من انشغال الغنام
منذ 51 دقيقة 2214
بالفيديو.. ‏طلقات بالمدفعية تكريما للأمير فيليب في لندن
بالفيديو.. ‏طلقات بالمدفعية تكريما للأمير فيليب في لندن
منذ ساعة 1822
الكشف عن أجور أبرز الفنانين بمسلسلات رمضان 2021
الكشف عن أجور أبرز الفنانين بمسلسلات رمضان 2021
منذ ساعة 988