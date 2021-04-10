"الزوين" يحمل حسين عبدالغني تراجع آداء النصر ويحذر من انشغال الغنام

نواف السالم (صدى):
حذر الناقد خالد الزوين من اتباع نفس الأسلوب الإداري في النصر الفترة المقبلة والتي أكد أنها كانت السبب وراء تراجع آداء الفريق .
وأكد خالد الزوين في برامج " الحصاد الرياضي " المذاع على قناة 24 الرياضية ، أنه لاحظ على بعض لاعبي النصر عدم الإنضباط كالسهر والإنشغال بالسوشيال ميديا مثل اللاعب خالد الغنام .
كما انتقد خالد الزوين حسين عبد الغني مؤكداً أنه تسبب في عدم الإنضباط الإداري حيث كان يمنح اللاعبين اجازات لا داعي لها ، مطالباً بإداري قوي بديل لعبد الغني مثل حامد البلوي في الاتحاد .