نصائح هامة قبل شراء أجهزة "باور بانك"

وكالات (صدى):
شهدت الفترة الأخيرة إقبال على أجهزة الشواحن المتنقلة للهواتف الذكية "باور بانك" حيث تعتبر بديل الشحن النقال عند الطوارئ والشاحن التقليدي ، ولكن يجب اتباع النصائح التالية قبل الشراء :
1- اشتري منتجات تابعة لعلامات تجارية شهيرة أو تتبع لشركات منتجة بالأساس للهواتف الذكية أو متخصصة في إنتاج مستلزمات الهواتف .
2- يجب أن يكون الشاحن المتنقل بقوة لا تقل عن 10 آلاف ملي أمبير، ويفضل المنتجات ذات القدرات المرتفعة، التي تصل إلى 20 ألف ملي أمبير فما فوق .
3- اختيار شواحن صغيرة وخفيفة الوزن، ويفضل اختيار شواحن نحيفة الحجم أو صغيرة يمكن تثبيتها بأسفل الهاتف أو الأنواع التي تعمل عبر تثبيتها بظهر الهاتف.
4- يفضل اختيار أجهزة الشحن المتنقل التي تتيح وصلات برؤوس متعددة تتناسب مع الأنواع المختلفة من الأجهزة، سواء بالهواتف أو الحواسب اللوحية أو الكاميرات الرقمية الصغيرة .