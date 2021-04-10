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نصائح هامة قبل شراء أجهزة "باور بانك"

منذ 45 دقيقة
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نصائح هامة قبل شراء أجهزة "باور بانك"

وكالات (صدى):
شهدت الفترة الأخيرة إقبال على أجهزة الشواحن المتنقلة للهواتف الذكية "باور بانك" حيث تعتبر بديل الشحن النقال عند الطوارئ والشاحن التقليدي ، ولكن يجب اتباع النصائح التالية قبل الشراء :

1- اشتري منتجات تابعة لعلامات تجارية شهيرة أو تتبع لشركات منتجة بالأساس للهواتف الذكية أو متخصصة في إنتاج مستلزمات الهواتف .

2- يجب أن يكون الشاحن المتنقل بقوة لا تقل عن 10 آلاف ملي أمبير، ويفضل المنتجات ذات القدرات المرتفعة، التي تصل إلى 20 ألف ملي أمبير فما فوق .

3- اختيار شواحن صغيرة وخفيفة الوزن، ويفضل اختيار شواحن نحيفة الحجم أو صغيرة يمكن تثبيتها بأسفل الهاتف أو الأنواع التي تعمل عبر تثبيتها بظهر الهاتف.

4- يفضل اختيار أجهزة الشحن المتنقل التي تتيح وصلات برؤوس متعددة تتناسب مع الأنواع المختلفة من الأجهزة، سواء بالهواتف أو الحواسب اللوحية أو الكاميرات الرقمية الصغيرة .

 

باور بانك
شاحن الهواتف

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أحدث التعليقات

وليد
كل لاعبين كمال الاجسام حقين البطولات يستعملون الهرمونات خاصه الاعبين الضخام ....
وليد
كل لاعبين كمال الاجسام حقين البطولات يستعملون الهرمونات خاصه الاعبين الضخام ....
مطلع
الصلاة ركن والصوم ركن والصلاة مفروضة قبل الصيام وهي صلة بين العبد وربه ولا عذر في تركها حتى المريض مطالب بها .. ولكن الصيام فيه أعذار على عدم وجوبه لفئات معينة .. وكلاهما ركنان .. فكيف يصوم ويرد الثواب من رب العباد وهو يقطع الصلة بينه وبين ربه .. هذا إذا كان متهاونا .. أما إذا كان منكرا فذك كفر والكافر لا يقبل منه
مطلع
يا الله رحمتك ... الوطن عرض أهله وأكثر ... فكيف نخونه ؟؟؟
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

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