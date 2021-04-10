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الأمير عبدالعزيز بن سعود يعتمد الخطة الأمنية لمناسك العمرة خلال شهر رمضان

منذ ساعة
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الأمير عبدالعزيز بن سعود يعتمد الخطة الأمنية لمناسك العمرة خلال شهر رمضان

الرياض (صدى):
اعتمد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس اللجنة العليا للعمرة، الخطة الأمنية العامة لمهام ومسؤوليات الأمن العام لأداء مناسك العمرة والزيارة، خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام 1442 هـ، وفق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا بمنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

أوضح ذلك معالي مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، مؤكدًا أن ذلك يأتي امتدادًا لجهود حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في توفير كل ما من شأنه المحافظة على أمن وسلامة قاصدي الحرمين الشريفين.

وأكد معاليه أن الخطة راعت الجوانب الأمنية والتنظيمية والمرورية والإنسانية بما يحقق توجيهات وتطلعات القيادة الحكيمة -رعاها الله- الرامية إلى تسخير جميع الإمكانات لتمكين قاصدي الحرمين الشريفين أداء نسكهم وعباداتهم بأمن وأمان ويسر وطمأنينة.

وزير الداخلية
مناسك العمرة
رمضان المبارك
الأمير عبدالعزيز بن سعود

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وليد
كل لاعبين كمال الاجسام حقين البطولات يستعملون الهرمونات خاصه الاعبين الضخام ....
وليد
كل لاعبين كمال الاجسام حقين البطولات يستعملون الهرمونات خاصه الاعبين الضخام ....
مطلع
الصلاة ركن والصوم ركن والصلاة مفروضة قبل الصيام وهي صلة بين العبد وربه ولا عذر في تركها حتى المريض مطالب بها .. ولكن الصيام فيه أعذار على عدم وجوبه لفئات معينة .. وكلاهما ركنان .. فكيف يصوم ويرد الثواب من رب العباد وهو يقطع الصلة بينه وبين ربه .. هذا إذا كان متهاونا .. أما إذا كان منكرا فذك كفر والكافر لا يقبل منه
مطلع
يا الله رحمتك ... الوطن عرض أهله وأكثر ... فكيف نخونه ؟؟؟
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

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