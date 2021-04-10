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مدرب النصر الجديد يسعى لخطف ثنائي الاتحاد

منذ ساعة
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مدرب النصر الجديد يسعى لخطف ثنائي الاتحاد

نواف السالم (صدى):
كشفت تقارير صحافية، اليوم السبت، أن البرازيلي مانو مينيزيس، المدير الفني لنادي النصر، ومن أبرز نجوم الدوري، الذي عمل معهم مينيزيس؛ البرازيليان مارسيلو غروهي ورومارينيو، ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد.

وأوضحت التقارير، أن مينيزيس، عمل مع رومارينيو، في نادي كورينثيانز، بينما أشرف على تدريب غروهي، في العملاق البرازيلي غريميو، ومع نهاية عقد غروهي، مع الاتحاد، في يونيو القادم، وعدم التجديد حتى الآن، قد يطلب مينيزيس، من إدارة مسلي آل معمر، التعاقد معه رسميًا.

وأشارت إلى أن مينيزيس، يفضل اللاعب رومارينيو، وقد يخطط للتعاقد معه، سواء بعرض شراء في صيف 2021، أو الانتظار حتى نهاية عقده مع الاتحاد، في يونيو  2022، فيما قد يطرد عدد من نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، والمعروف عنهم كثرة المشاكل.

ويعد على رأس هؤلاء النجوم، المهاجم المغربي عبدالرزاق حمد الله، والذي شهد العام الأخير له مع النصر، العديد من الأزمات، سواء مع الإدارة أو زملائه اللاعبين، فيما هناك جدل كبير أثير بشأن مستقبل النجم البرازيلي بيتروس أراوخو، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، سواء بالبقاء أو الرحيل.

 

النصر
الاتحاد
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وليد
كل لاعبين كمال الاجسام حقين البطولات يستعملون الهرمونات خاصه الاعبين الضخام ....
وليد
كل لاعبين كمال الاجسام حقين البطولات يستعملون الهرمونات خاصه الاعبين الضخام ....
مطلع
الصلاة ركن والصوم ركن والصلاة مفروضة قبل الصيام وهي صلة بين العبد وربه ولا عذر في تركها حتى المريض مطالب بها .. ولكن الصيام فيه أعذار على عدم وجوبه لفئات معينة .. وكلاهما ركنان .. فكيف يصوم ويرد الثواب من رب العباد وهو يقطع الصلة بينه وبين ربه .. هذا إذا كان متهاونا .. أما إذا كان منكرا فذك كفر والكافر لا يقبل منه
مطلع
يا الله رحمتك ... الوطن عرض أهله وأكثر ... فكيف نخونه ؟؟؟
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

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