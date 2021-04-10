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بالفيديو.. «الزعاق»: الطيور تغرد قبل الفجر كعلامة لدخول موسم صياح النبات

منذ ساعة
1976
بالفيديو.. «الزعاق»: الطيور تغرد قبل الفجر كعلامة لدخول موسم صياح النبات

الرياض (صدى):
أوضح الخبير الفلكي، الدكتور خالد الزعاق، اليوم السبت، أنه ‏سنلاحظ خلال هذه الأيام أن الطيور تبدأ تغرد قبيل الفجر الصادق وهذا علامة على دخول موسم صياح النبات.

وقال الدكتور خالد الزعاق، أنه يقال أن الطيور تصيح حزنًا على فراق الربيع ولكن الحقيقة أن الطيور تبدأ تغرد بصوت عال قبيل صلاة الفجر لأنها "شبعانة" نوم والربيع منتشر وتستعد لرعي النبات.

وأشار "الزعاق" إلى أنه يقال أن الطيور تبدأ ترتفع فوق عنان السماء وتخرج صوت عال وهذا الذي يسمى بموسم الصياح النبات أو الربيع ولا تصيح إلا في موسم نهاية الربيع.

الزعاق
الطيور
الربيع
صياح النبات

التعليقات

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أحدث التعليقات

مصحح
تصحيح الاية: ولا تخونوا اماناتكم.. الانفال الاية 27
واضح*** وصريح***
مارسيلو غروهي،من أفضل المحترفين الأجانب الذين صنعوا الفارق مع فرقهم،بالتوفيق ياكابتن..
ع ع
من فين طلعلي ذا الإسم
abdul
الناس حوّلت شهر رمضان لموسم المسلسلات والعربدة ورقصات الفوازير بدل قضاء الليل في القيام وتلاوة القرآن والإستغفار ، ثم يقولون يا ربُّ يا ربّ ، ويريدون ان يُستجاب لهم.
عبدالهادي ..
الأغنام بالذات لا يمكن أن أشتريها بالوصف أو بالصورة ! لابد من أن أعاينها بنفسي وأتأكد من سلامتها وسمنها وأفاضل بينها وبين غيرها في الجودة ، إضافة إلى مسألة المفاصلة في السعر. للأسف الشديد المدنية الحديثة وكذلك الجيل الجديد ضيعوا الحرص وجعلوه أمراً ثانوياً !!

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