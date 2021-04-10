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بالفيديو.. حكم الفطريات تحت الأظافر ومدى منعها للوضوء

منذ ساعة
1787
بالفيديو.. حكم الفطريات تحت الأظافر ومدى منعها للوضوء

الرياض (صدى):
أوضح الشيخ الدكتور عبد الله السلمي عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء حكم الفطريات تحت أظافر القدم وما إذا كانت تمنع الوضوء .

وقال الشيخ عبد الله السلمي في برنامج يستفتونك المذاع على قناة الرسالة الفضائية أنه يجب تقليم الأظافر لأنه مشروعة من أجل إزالة الفطريات وغيرها فإذا قلمها المسلم وتوضأ كان وضوءه صحيح .

وأضاف الشيخ السلمي أنه إذا كانت ما كان حول الأظافر معتاداً فلا بأس لأن الصحابة رضي الله عنهم كان منهم الفلاحين الذين يحرثون الأرض وكان لديهم في أظافرهم مثل ذلك ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأمر خاص .

الوضوء
الأظافر
الشيخ عبد الله السلمي

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وليد
كل لاعبين كمال الاجسام حقين البطولات يستعملون الهرمونات خاصه الاعبين الضخام ....
وليد
كل لاعبين كمال الاجسام حقين البطولات يستعملون الهرمونات خاصه الاعبين الضخام ....
مطلع
الصلاة ركن والصوم ركن والصلاة مفروضة قبل الصيام وهي صلة بين العبد وربه ولا عذر في تركها حتى المريض مطالب بها .. ولكن الصيام فيه أعذار على عدم وجوبه لفئات معينة .. وكلاهما ركنان .. فكيف يصوم ويرد الثواب من رب العباد وهو يقطع الصلة بينه وبين ربه .. هذا إذا كان متهاونا .. أما إذا كان منكرا فذك كفر والكافر لا يقبل منه
مطلع
يا الله رحمتك ... الوطن عرض أهله وأكثر ... فكيف نخونه ؟؟؟
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

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