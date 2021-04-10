الصين تفرض غرامة ضخمة على موقع علي بابا

بكين (صدى):
أفادت وسائل إعلام صينية رسمية أن السلطات الصينية فرضت على مجموعة علي بابا للتجارة الإلكترونية دفع غرامة بقيمة 18,2 مليار يوان (2.78 مليار دولار) بسبب تجاوزات تتعلق بموقعها المهيمن.
وكانت السلطات الصينية قد أجرت التحقيق مع علي بابا في ديسمبر، ، واتهم الموقع بفرض الحصرية على التجار الراغبين في بيع منتجاتهم على منصته وتفادي التعامل مع مواقع التجارة الإلكترونية المنافسة.
وحددت قيمة العقوبة بعدما قررت الهيئات الناظمة فرض غرامة على الموقع تعادل 4 % من إيراداته لعام 2019، أي 455,7 مليار يوان.
يذكر أن مجموعة علي بابا وشركات التكنولوجيا العملاقة الصينية الأخرى تواجه ضغوطا في ظل تزايد القلق من نفوذها في الصين، حيث يستخدم المستهلكون هذه المنصات الرائدة للتواصل والتسوق ودفع الفواتير وحجز سيارات الأجرة والحصول على قروض ومجموعة من المهام اليومية الأخرى.