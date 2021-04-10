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القيادة تهنئ ملك الأردن بذكرى مرور مائة عام على تأسيس بلاده

منذ ساعة
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القيادة تهنئ ملك الأردن بذكرى مرور مائة عام على تأسيس بلاده

الرياض (صدى):
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، بمناسبة ذكرى مرور مائة عام على تأسيس بلاده.

وأعرب الملك المفدى عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لجلالته، ولحكومة وشعب المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، بمناسبة ذكرى مرور مائة عام على تأسيس بلاده.

وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لجلالته، راجياً لحكومة وشعب المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة المزيد من التقدم والرقي.

الأردن
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سمو ولي العهد
الملك سلمان

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابوبدر
اللي ما يدري عن افعال الفنانات ربي راحمه علشان للنها اخبار كلها قذارة وفساد وخراب وممكن يسون اي شيء ربنا لا يبلانا
الغامدي جدة
شتان بين من يقدم دمه في سبيل الله ثم الدفاع عن الوطن و بين من يخن دينه و أمانته و يمت وهو خائن نسأل الله حسن الخاتمة
ابوبدر
اللهم لا شماته وربي لا يبلانا .. هذا اللي كنا نحذر منه وهو خيانة وطنك. كيف يجي للانسان قلب وعقل يتعاون مو بس ضد الوطن ولكن حتى ضد ابناء وبنات وطنه وقيادته اللي هو منهم وفيهم . كيف يجي للانسان قلب اذا زعل من شيء في بلده والا ما حصل على شيء يروح ويبيع وطنه ويخونه . الوطن هو الاستقرار . هو الحنان. هو الملجأ. هو الملاذ. ازعل وتكلم بس لا تحرض ولا تهين احد بس لا تصل للخيانة. كلنا عندنا احتياجات من الدولة وفيه منا ما اخذها ولكن لا يعني اني علشان ما حصلت عليها اروح اخون او ابيع ذمتي ونفسي للاعداء او اتفق مع احد ضد وطني وشعب وطني وقيادتي . لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. خلوه نبراس ( الله ثم المليك والوطن) والله يحفظنا ويحفظ شعبنا والمقيمين على ارضه ويكفينا شر الاشرار.
شعبيات
اختر ذبيحتك بنفسك من السوق واحذر من أساليب الغش. ولا تثق إلا بختيارك أنت. لا تلوم غير نفسك إذا وصلتك الذبيحة ليست حسب المطلوب عن بعد. والغش مصيدة الثقة. والله يرزق الجميع بالحلال الطيب.
أبو محمد
إن بقي أسبوعاً واحد في الفريزر يعتبر إنجاز ..

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