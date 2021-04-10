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وزارة الدفاع: تنفيذ حكم القتل بحق 3 جنود لارتكابهم جريمة الخيانة العظمى

منذ ساعة
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وزارة الدفاع: تنفيذ حكم القتل بحق 3 جنود لارتكابهم جريمة الخيانة العظمى

الرياض (صدى):
صدر اليوم عن وزارة الدفاع البيان التالي :

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله القائل في كتابه المبين ( يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أمنتكم و أنتم تعلمون) قال تعالى ( وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا) ، ولما ورد في الأحكام الشرعية ، والأنظمة المرعية من وجوب أداء الأمانة وعدم التعاون مع العدو في جميع ما يخل بمصالح الولاية وحيث أقدم كل من (الجندي الأول/ محمد بن أحمد بن يحيى عكام ، والجندي الأول/ شاهر بن عيسى بن قاسم حقوي ، والجندي الأول/حمود بن إبراهيم بن علي حازمي) من منسوبي وزارة الدفاع بصفتهم العسكرية على ارتكاب جريمة الخيانة العظمى، وأسفر التحقيق معهم بإدانتهم بارتكاب جريمة الخيانة العظمى بالتعاون مع العدو بما يخل بكيان المملكة ومصالحها العسكرية وبإحالتهم إلى المحكمة المختصة وتوفير كافة الضمانات القضائية المكفولة لهم، ثبت ما نسب إليهم مما جعلهم في حل من هذه الأمانة العظيمة الموكلة لهم قبل أن يتعدى ضرر فعلهم إلى كيان الوطن وأمنه، وقد صدر بحقهم حكم بثبوت إدانتهم بما أُسند إليهم والحكم عليهم بالقتل وفقًا للمقتضى الشرعي والنظامي، وتم استيفاء إجراءات تدقيق الحكم، والمصادقة عليه وصدر الأمر الملكي بإنفاذ ما تقرر بحقهم.

وقد تم تنفيذ حكم القتل بحق المذكورين في هذا اليوم السبت (1442/8/28هـ) ، بقيادة المنطقة الجنوبية.

ووزارة الدفاع إذ تعلن عن ذلك لتؤكد ثقتها برجال القوات المسلحة الأوفياء الذين بروا بقسمهم، وضحوا بدمائهم لحفظ أمن واستقرار هذا الوطن ومقدساته، مستنكرة في الوقت ذاته هذه الجريمة الشنيعة الدخيلة على منسوبيها.

والله الهادي إلى سواء السبيل.

وزارة الدفاع
حكم القتل
الخيانة العظمى

التعليقات

ابوبدر
ابوبدر عدد التعليقات : 3644
منذ 31 دقيقة
اللهم لا شماته وربي لا يبلانا .. هذا اللي كنا نحذر منه وهو خيانة وطنك. كيف يجي للانسان قلب وعقل يتعاون مو بس ضد الوطن ولكن حتى ضد ابناء وبنات وطنه وقيادته اللي هو منهم وفيهم . كيف يجي للانسان قلب اذا زعل من شيء في بلده والا ما حصل على شيء يروح ويبيع وطنه ويخونه . الوطن هو الاستقرار . هو الحنان. هو الملجأ. هو الملاذ. ازعل وتكلم بس لا تحرض ولا تهين احد بس لا تصل للخيانة. كلنا عندنا احتياجات من الدولة وفيه منا ما اخذها ولكن لا يعني اني علشان ما حصلت عليها اروح اخون او ابيع ذمتي ونفسي للاعداء او اتفق مع احد ضد وطني وشعب وطني وقيادتي . لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. خلوه نبراس ( الله ثم المليك والوطن) والله يحفظنا ويحفظ شعبنا والمقيمين على ارضه ويكفينا شر الاشرار.
الغامدي جدة
الغامدي جدة عدد التعليقات : 368
منذ 20 دقيقة
شتان بين من يقدم دمه في سبيل الله ثم الدفاع عن الوطن و بين من يخن دينه و أمانته و يمت وهو خائن
نسأل الله حسن الخاتمة

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ابوبدر
اللي ما يدري عن افعال الفنانات ربي راحمه علشان للنها اخبار كلها قذارة وفساد وخراب وممكن يسون اي شيء ربنا لا يبلانا
الغامدي جدة
شتان بين من يقدم دمه في سبيل الله ثم الدفاع عن الوطن و بين من يخن دينه و أمانته و يمت وهو خائن نسأل الله حسن الخاتمة
ابوبدر
اللهم لا شماته وربي لا يبلانا .. هذا اللي كنا نحذر منه وهو خيانة وطنك. كيف يجي للانسان قلب وعقل يتعاون مو بس ضد الوطن ولكن حتى ضد ابناء وبنات وطنه وقيادته اللي هو منهم وفيهم . كيف يجي للانسان قلب اذا زعل من شيء في بلده والا ما حصل على شيء يروح ويبيع وطنه ويخونه . الوطن هو الاستقرار . هو الحنان. هو الملجأ. هو الملاذ. ازعل وتكلم بس لا تحرض ولا تهين احد بس لا تصل للخيانة. كلنا عندنا احتياجات من الدولة وفيه منا ما اخذها ولكن لا يعني اني علشان ما حصلت عليها اروح اخون او ابيع ذمتي ونفسي للاعداء او اتفق مع احد ضد وطني وشعب وطني وقيادتي . لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. خلوه نبراس ( الله ثم المليك والوطن) والله يحفظنا ويحفظ شعبنا والمقيمين على ارضه ويكفينا شر الاشرار.
شعبيات
اختر ذبيحتك بنفسك من السوق واحذر من أساليب الغش. ولا تثق إلا بختيارك أنت. لا تلوم غير نفسك إذا وصلتك الذبيحة ليست حسب المطلوب عن بعد. والغش مصيدة الثقة. والله يرزق الجميع بالحلال الطيب.
أبو محمد
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