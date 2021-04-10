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"بسطة" لبيع العطور في الطائف قبل 37 عام
منذ ساعتين
1327
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التعليقات
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أحدث التعليقات
ابوبدر
اللي ما يدري عن افعال الفنانات ربي راحمه علشان للنها اخبار كلها قذارة وفساد وخراب وممكن يسون اي شيء ربنا لا يبلانا
الغامدي جدة
شتان بين من يقدم دمه في سبيل الله ثم الدفاع عن الوطن و بين من يخن دينه و أمانته و يمت وهو خائن نسأل الله حسن الخاتمة
ابوبدر
اللهم لا شماته وربي لا يبلانا .. هذا اللي كنا نحذر منه وهو خيانة وطنك. كيف يجي للانسان قلب وعقل يتعاون مو بس ضد الوطن ولكن حتى ضد ابناء وبنات وطنه وقيادته اللي هو منهم وفيهم . كيف يجي للانسان قلب اذا زعل من شيء في بلده والا ما حصل على شيء يروح ويبيع وطنه ويخونه . الوطن هو الاستقرار . هو الحنان. هو الملجأ. هو الملاذ. ازعل وتكلم بس لا تحرض ولا تهين احد بس لا تصل للخيانة. كلنا عندنا احتياجات من الدولة وفيه منا ما اخذها ولكن لا يعني اني علشان ما حصلت عليها اروح اخون او ابيع ذمتي ونفسي للاعداء او اتفق مع احد ضد وطني وشعب وطني وقيادتي . لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. خلوه نبراس ( الله ثم المليك والوطن) والله يحفظنا ويحفظ شعبنا والمقيمين على ارضه ويكفينا شر الاشرار.
شعبيات
اختر ذبيحتك بنفسك من السوق واحذر من أساليب الغش. ولا تثق إلا بختيارك أنت. لا تلوم غير نفسك إذا وصلتك الذبيحة ليست حسب المطلوب عن بعد. والغش مصيدة الثقة. والله يرزق الجميع بالحلال الطيب.
أبو محمد
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