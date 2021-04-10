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إثيوبيا تعلن اتمام عملية الملء الثاني لسد النهضة في موعدها

منذ 58 دقيقة
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إثيوبيا تعلن اتمام عملية الملء الثاني لسد النهضة في موعدها

أديس أبابا (صدى):
أكدت إثيوبيا، اليوم السبت، أن عملية الملء الثاني لسد النهضة ستتم في موعدها، مشيرة إلى أنها ستتم في موسم الأمطار المقبل، معربةً عن استعدادها لتبادل المعلومات عن ملء السد مع مصر والسودان.

وذكر بيان للخارجية الإثيوبية، أهمية الإبرام الفوري للاتفاق على القواعد والمبادئ التوجيهية بشأن الملء الأول، وفقًا للمادة 5 أ من إعلان المبادئ، الذي وقعته الدول الثلاث في عام 2015 والذي سيوفر فرصة جيدة لبناء الثقة بين الأطراف.

وتبحث مصر والسودان التوصل إلى اتفاق ثلاثي بشأن تشغيل السد قبل ملئه، لكن إثيوبيا تقول إن هذه العملية جزء لا يتجزأ من بنائه ولا يمكن تأجيلها، فيما من المتوقع أن يصبح سد النهضة أكبر مصدر لتوليد الطاقة الكهرومائية في إفريقيا بقدرة متوقعة تصل إلى 6500 ميغاوات.

مصر
السودان
إثيوبيا
سد النهضة

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أحدث التعليقات

رااايق
لا حول ولا قوة إلا بالله *** لعنة الله على اليهود الصهاينه **
ابو سعود
على العميل ٤٠ % عشان خمسة ايام والتاجر ١٥ ٪؜ ولو كانت ١٢٠ يوم ليه الفرق الكبير هذا لصالح مكتب الاستقدام
ابو سعود
مابقى الا القليل والحمد لله ويخلص ونفتك من الزحام على الكلام الاخير ٩٠ ٪؜ منجز
ابو سعود
الضريبة والكورونا شماعة دائما لكل غلاء وزيادة عند الكثيرين من التجار والاسعار مرتفعة اكثر بدونها في كل شيء
سلطان
اللهم أرحمهم وأغفر لهم واسكنهم فسيح جناتك . طيبة ووفاء وبر وأخوة وحكمة ورفق ورثها أبناء عبدالعزيز أباً عن جد .

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