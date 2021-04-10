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نتائج القبول النهائي للوظائف العسكرية بقوات الأمن الخاصة

منذ 32 دقيقة
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نتائج القبول النهائي للوظائف العسكرية بقوات الأمن الخاصة

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت قوات الأمن الخاصة برئاسة أمن الدولة عن نتائج القبول النهائي للوظائف العسكرية للرجل على رتب " رقيب أمن، وكيل رقيب أمن ، جندي أول أمن ، جندي أمن " .

وأكدت قوات الأمن الخاصة يوم السبت الموافق 17 / 10 / 1442 هـ الساعة 6 صباحاً أمام البوابة الشرقية لمقر قوات الأمن الخاصة بمدينة الأمير نايف الأمنية – طريق القصيم ، شمال الرياض .

ونبهت قوات لأمن الخاصة على ضرورة تقيد المقبولين بالتعليمات التالي :

- إجراء فحص كورونا بمدة لا تزيد عن 72 ساعة قبل موعد الحضور وطباعة النتيجة .

- التقيد بأخذ اللقاح وطباعة الحلة الصحية من توكلنا بمدة لا تزيد عن 24 ساعة قبل موعد الحضور .

- الحضور بزي رياضي كامل " بدلتين رياضية ارزق سادة ، وقبوع رأس أبيض عدد 4 .

- لوحتين يكتب عليها الاسم رباعي وفصيلة الدم باللون الأحمر جهة اليمين .

- حلاقة الرأس درجة صفر .

- عدد 2 صورة بطاقة أحوال واضحة المعالم .

- طباعة رقم الآيبان للحساب المالي للمتقدم عليه كم قبل البنك .

الإستعلام من هنـــــــــــــا .

قوات الأمن الخاصة
وظائف عسكرية

التعليقات

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أحدث التعليقات

رااايق
لا حول ولا قوة إلا بالله *** لعنة الله على اليهود الصهاينه **
ابو سعود
على العميل ٤٠ % عشان خمسة ايام والتاجر ١٥ ٪؜ ولو كانت ١٢٠ يوم ليه الفرق الكبير هذا لصالح مكتب الاستقدام
ابو سعود
مابقى الا القليل والحمد لله ويخلص ونفتك من الزحام على الكلام الاخير ٩٠ ٪؜ منجز
ابو سعود
الضريبة والكورونا شماعة دائما لكل غلاء وزيادة عند الكثيرين من التجار والاسعار مرتفعة اكثر بدونها في كل شيء
سلطان
اللهم أرحمهم وأغفر لهم واسكنهم فسيح جناتك . طيبة ووفاء وبر وأخوة وحكمة ورفق ورثها أبناء عبدالعزيز أباً عن جد .

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