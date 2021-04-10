نتائج القبول النهائي للوظائف العسكرية بقوات الأمن الخاصة

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت قوات الأمن الخاصة برئاسة أمن الدولة عن نتائج القبول النهائي للوظائف العسكرية للرجل على رتب " رقيب أمن، وكيل رقيب أمن ، جندي أول أمن ، جندي أمن " .
وأكدت قوات الأمن الخاصة يوم السبت الموافق 17 / 10 / 1442 هـ الساعة 6 صباحاً أمام البوابة الشرقية لمقر قوات الأمن الخاصة بمدينة الأمير نايف الأمنية – طريق القصيم ، شمال الرياض .
ونبهت قوات لأمن الخاصة على ضرورة تقيد المقبولين بالتعليمات التالي :
- إجراء فحص كورونا بمدة لا تزيد عن 72 ساعة قبل موعد الحضور وطباعة النتيجة .
- التقيد بأخذ اللقاح وطباعة الحلة الصحية من توكلنا بمدة لا تزيد عن 24 ساعة قبل موعد الحضور .
- الحضور بزي رياضي كامل " بدلتين رياضية ارزق سادة ، وقبوع رأس أبيض عدد 4 .
- لوحتين يكتب عليها الاسم رباعي وفصيلة الدم باللون الأحمر جهة اليمين .
- حلاقة الرأس درجة صفر .
- عدد 2 صورة بطاقة أحوال واضحة المعالم .
- طباعة رقم الآيبان للحساب المالي للمتقدم عليه كم قبل البنك .
الإستعلام من هنـــــــــــــا .