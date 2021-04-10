مباريات اليوم السبت

نواف السالم (صدى):
ينتظر عشاق الساحرة المستديرة، اليوم السبت، عدة مباريات هامة والتي تضرب لهم موعدًا مع الإثارة والتشويق وقد تحمل في طياتها العديد من المفاجآت المحتملة في عالم كرة القدم.
مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين
تستكمل باقي مباريات الجولة 25 من الدوري والتي سيلعب فيها الشباب مع الباطن في تمام الساعة 18:55، والاتفاق أمام القادسية في تمام الساعة 20:15، والفيصلي مع الفتح 18:55.
مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز
يواجه مانشستر سيتي نظيره ليدز يونايتد 13:30، ويلعب ليفربول مع أستون فيلا 17:00، بينما يواجه كريستال بالاس نظيره تشيلسي 19:30.
مباريات الدوري الإسباني
يلعب خيتافي مع قادش 15:00، وأتلتيك بيلباو مع ألافيس 17:15، ويستضيف إيبار نظيره ليفانتي 19:30، بينما ستتجه أنظار العالم أجمع لمباراة المساء، بين ريال مدريد وبرشلونة في كلاسيكو الكرة الإسبانية 22:00.
مباريات الدوري الإيطالي
يلعب سبيزيا مع كروتوني 16:00، ويستضيف بارما نظيره ميلان 19:00، بينما يلعب أودينيزي مع تورينو 21:45.
مباريات الدوري الألماني
يلتقي بايرن ميونخ مع أونيون برلين 16:30، ويواجه آينتراخت فرانكفورت نظيره فولفسبورج 16:30، ويستضيف هيرتا برلين فريق بوروسيا مونشنجلادباخ 16:30، ثم مباراة فيردر بريمن مع لايبزيج 16:30، وآخر المباريات ستجمع شتوتجارت مع بوروسيا دورتموند 19:30.
مباريات دوري أبطال أفريقيا
تنتهي مباريات دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، بأربع مباريات، وهي الزمالك مع تونجيت 19:00، الترجي ومولودية الجزائر 19:00، وفي المساء مباراة الوداد وبيترو أتلتيكو 22:00، وحوريا أمام كايز تشيفس 22:00.