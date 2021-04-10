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توضيح من الموارد البشرية بشأن نظام العقد الموحد والكشف عن غرامة إلغاءه

منذ ساعة
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توضيح من الموارد البشرية بشأن نظام العقد الموحد والكشف عن غرامة إلغاءه

الرياض (صدى):
أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن نظام العقد الموحَّد حدَّد جميع الحقوق والواجبات لكل طرف من العملية التعاقدية (صاحب العمل والعامل وصاحب المكتب).

وأوضحت أن النظام حدَّد وجوب دفع غرامة إلغاء في حال إلغاء العقد بعد 5 أيام من توقيعه، تصل إلى 40% من قيمة العقد. وأوجب على صاحب المكتب أن يرجع المبلغ خلال أسبوعين من الإلغاء للعميل.

وأضافت أنه فيما يخص المدة فإن للعميل الحق في إلغاء العقد بعد مضي 120 يومًا من توقيع العقد دون قدوم العاملة، وأخذ غرامة تأخير 15% من قيمة العقد.

وتابعت: يخضع العقد في معايير السلامة والصحة الطبية لنظام الفحص الطبي الخليجي، ولا يستطيع صاحب المكتب تجاوزه.

وأشارت إلى أن سماسرة الاستقدام أمر مخالف لجميع الأنظمة، سواء في المملكة أو دولة الإرسال، ونحذِّر المواطنين من الانسياق وراء بعض الإعلانات المضللة؛ لأن جميع المكاتب والشركات المرخصة موجودة في "مساندة"، ويوضح تقييم العملاء السابقين للمكتب، وأيضًا الأسعار، ويخضع لرقابة مشددة.

الموارد البشرية
نظام العقد الموحد
سماسرة الاستقدام

التعليقات

ابو سعود
ابو سعود عدد التعليقات : 557
منذ 11 دقيقة
على العميل ٤٠ % عشان خمسة ايام والتاجر ١٥ ٪؜ ولو كانت ١٢٠ يوم ليه الفرق الكبير هذا لصالح مكتب الاستقدام

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أحدث التعليقات

رااايق
لا حول ولا قوة إلا بالله *** لعنة الله على اليهود الصهاينه **
ابو سعود
على العميل ٤٠ % عشان خمسة ايام والتاجر ١٥ ٪؜ ولو كانت ١٢٠ يوم ليه الفرق الكبير هذا لصالح مكتب الاستقدام
ابو سعود
مابقى الا القليل والحمد لله ويخلص ونفتك من الزحام على الكلام الاخير ٩٠ ٪؜ منجز
ابو سعود
الضريبة والكورونا شماعة دائما لكل غلاء وزيادة عند الكثيرين من التجار والاسعار مرتفعة اكثر بدونها في كل شيء
سلطان
اللهم أرحمهم وأغفر لهم واسكنهم فسيح جناتك . طيبة ووفاء وبر وأخوة وحكمة ورفق ورثها أبناء عبدالعزيز أباً عن جد .

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