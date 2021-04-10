5 وظائف شاغرة في شركة باب رزق جميل

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة باب رزق جميل من خلال موقعها الإلكتروني (التوظيف)، عن توفر 5 وظائف لحملة الثانوية العامة فما فوق بجدة والخبر والدمام.
وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: أخصائي تشغيل أنظمة (جدة): درجة البكالوريوس في تخصص (علوم الحاسب) أو ما يعادلها، خبرة لا تقل عن سنتين في مجال ذات صلة، فضلًا عن مُحاسب (جدة): درجة البكالوريوس في تخصص (المحاسبة، المالية) أو ما يعادلها، وخبرة لا تقل عن سنة في مجال ذات صلة.
ويأتي ذلك بالإضافة إلى مُمثلة مبيعات - العدد 3 وظائف (الخبر، الدمام): شهادة الثانوية العامة فما فوق، خبرة لا تقل عن سنتين في مجال ذات صلة، بينما التقديم متاح الآن وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب، وذلك عبر الرابط الإلكتروني التالي من هنـــــــــــا .