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لقطة جوية من الخبر قديما
منذ ساعة
674
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التعليقات
Muna
عدد التعليقات : 1
منذ ساعة
الله يا الخبر
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أحدث التعليقات
زا
اسعار الذبائح ارتفعت بسبب عراقيل الأمانة .
ط 🍹🍹🍹
السؤال ألأهم يا سمو ألأمير وإللي يهم جميع المواطنين ألأن بعد أن أرهقت فاتورة الكهرباء جيويهم ... متى ستعود التعرفة القديمة للكهرباء ؟
زا
اهانه لحضرة الملكه و دولتها.
واضح*** وصريح***
فهاوة سائق،،لوووووووووح.
واضح*** وصريح***
طهور يابو الوليد،ألف لا بأس عليك.
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