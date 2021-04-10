شاهد.. تعليق محمد نور بعد فوز الاتحاد على الهلال

نواف السالم (صدى):
علق قائد الاتحاد السابق، محمد نور، على انتصار الفريق أمام الهلال في الجولة 25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بهدفين نظيفين.
ونشر محمد نور مقطع فيديو قال خلاله: " الاتحاد أثبت أنه متى استعاد جزء من عافيته فهو فريق ينافس، ونحن لسة في بداية الطريق ".
وتابع نور: " الإدارة ما قصرت، يعطيكم العافية سويتوا فريق ينافس على البطولات رغم الظروف، والقادم أجمل ".
وكان الاتحاد رفع رصيده إلى 45 نقطة، محتلا المركز الثالث في ترتيب دوري المحترفين، بفارق الأهداف عن الشباب الوصيف، بينما تجمد رصيد الهلال عند 48 نقطة في صدارة المسابقة.
يذكر أن لجنة المنشطات قررت إسقاط قائد الاتحاد السابق، محمد نور، من قائمة الموقوفين بعد انتهاء العقوبة التي صدرت بحقه لثبوت تعاطيه المنشطات.