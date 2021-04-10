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مكان بالمملكة يثير فضول وزير خارجية الفلبين والأمير فيصل بن فرحان يتفاعل

منذ ساعة
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مكان بالمملكة يثير فضول وزير خارجية الفلبين والأمير فيصل بن فرحان يتفاعل

الرياض (صدى):
أثارت صورة للمغني الإيطالي أندريا بوتشيلي وسط الجبال، فضول وزير خارجية الفلبين تيودورول لوكسين، متسائلا عن كيفية الوصول إليه.

ومن جانبه تفاعل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان مع نظيره الفلبيني، موضحا له أن الصور بالمملكة في مدينة العلا التاريخية، داعيًا إياه لزيارتها.

الجدير بالذكر أن أندريا بوتشيلي أحيا حفلا الخميس الماضي بمحافظة العلا، في موقع الحجر الأثري، وذلك بعد يوم من إطلاق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، للرؤية التصميمية للعلا، التي تهدف لتحويلها إلى وجهة عالمية للفنون والتراث والثقافة والطبيعة.

المملكة
العلا
وزير الخارجية

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 7695
منذ 11 دقيقة
الله يعز المملكة ويرفع رايتها ويعز قيادتنا وينصر رسالتها

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أحدث التعليقات

.4love
الله عزوجل قادر على أخذ منه هذه الأموال الفتن ألتي يستمتع بها الله عزوجل قادر على ابتلاه بحادث شنيع مثل شلل كامل أو مرض سرطان يارب أرنا عجائب قوتك فيه يارب انك القوي والقادر عليه اللهم آمين يارب العالمين.
د محمد ماجد بخش
تغلغل الإتحاد
.4love
إعلاء كلمة {الله} عزوجل بنشر تعاليمه وتنظيف بيوت الله العظيمه والوقوف مع المسلمين في البلاد التي يحدث بها حروب ومحاربة الفساد مثل الإرهاب المنظم المتشدد وغيره.
د محمد ماجد بخش
فكرة إبليس وإبليسة
.4love
لنختصر الموضوع هذه براءة الاطفال الطفولة الغريزية مالها علاقة بحب الوطن أو لا لو ننظر ع سبيل المثال سوريا وباقي الدول التي تحدث بها حروب مفجعة وأحزان الأطفال يتشردون ويفقدون فلذات قلوبهم ومع كذا هم يبكون ويفرحون ويلعبون 🤷‍♂️💔 عالم مخيف ، الوطنية أو بما يعرف حب الوطن ليس بتبجيل رجل الأمن أو الحاكم أو غيره من البشر لا الوطنية هي أن تقدم المساعدة لصديقك لجارك أن تساعد المحتاج و تبعد الاذى عن الطريق أو بما يعرف إماطة الأذى عن الطريق ومساعدة الفقراء هذه هي الوطنيه وحب الوطن.

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