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حساب المواطن يوضح آلية الموافقة على الاعتراض المالي

منذ 10 ساعات
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حساب المواطن يوضح آلية الموافقة على الاعتراض المالي

الرياض (صدى):
أوضح برنامج حساب المواطن، مجددا آلية الموافقة على الإعتراض المالي.

وقال حساب المواطن أنه في حال تمت الموافقة على الاعتراض المالي سيتم التعويض بأثر رجعي خلال الدفعة القادمة، بالإضافة إلى مبلغ الدعم لدفعة شهر لإبريل في حال كان الشخص مؤهلًا ومستحقًّا.

وكان حساب المواطن قد أقر مؤخرًا عددًا من الضوابط الجديدة التي شملت الفرد المستقل، تعليق التسجيل في البرنامج للمستفيدين الجدد إلى جانب تحديد الحد الأعلى للاستحقاق، وتضمنت التعديلات تعليق استقبال أي طلبات جديدة للمتقدمين للحصول على الدعم من خلال برنامج حساب المواطن بعد تاريخ صرف الدعم للدورة (28) من شهر مارس لعام 2020م.

حساب المواطن
الإعتراض المالي

التعليقات

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أحدث التعليقات

رااايق
لا حول ولا قوة إلا بالله *** لعنة الله على اليهود الصهاينه **
ابو سعود
على العميل ٤٠ % عشان خمسة ايام والتاجر ١٥ ٪؜ ولو كانت ١٢٠ يوم ليه الفرق الكبير هذا لصالح مكتب الاستقدام
ابو سعود
مابقى الا القليل والحمد لله ويخلص ونفتك من الزحام على الكلام الاخير ٩٠ ٪؜ منجز
ابو سعود
الضريبة والكورونا شماعة دائما لكل غلاء وزيادة عند الكثيرين من التجار والاسعار مرتفعة اكثر بدونها في كل شيء
سلطان
اللهم أرحمهم وأغفر لهم واسكنهم فسيح جناتك . طيبة ووفاء وبر وأخوة وحكمة ورفق ورثها أبناء عبدالعزيز أباً عن جد .

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