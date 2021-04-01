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اليمن تحذر من تحريضات حوثية خطيرة ضد النازحين في مأرب

Time منذ 30 دقيقة
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اليمن تحذر من تحريضات حوثية خطيرة ضد النازحين في مأرب

صنعاء‎ (صدى):
حذرت الحكومة اليمنية، من التوجه الخطير الذي تتبناه ميليشيا الحوثي الإرهابية تجاه النازحين في محافظة مأرب شرقي البلاد، ومن نتائج خطابها التحريضي ضدهم الذي قالت إنه "يرقى لمستوى التهديدات الإرهابية ".

واستنكرت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بمحافظة مأرب، حملة التحريض الممنهجة التي تشنها الميليشيا وقياداتها على مخيمات النازحين في المحافظة وطالبت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي وكل المعنيين بإدانة التصريحات الأخيرة للناطق الرسمي للميليشيا محمد عبدالسلام التي حرضت على النازحين وبررت جرائم القصف المتواصلة التي طالت مخيمات النزوح في المحافظة.

وشددت اللجنة الحكومية في بيان بثته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) على ضرورة ممارسة الضغط الدولي والأممي على الميليشيا المدعومة من إيران، لإيقاف جرائمها الممنهجة والمتعمدة بحق النازحين التي ترتكبها تحت غطاء سياسي ودعائي غير مسبوق في تاريخ الجرائم الإنسانية.

وعدت الوحدة تصريحات القيادي الحوثي تأكيد على نية الميليشيا الاستمرار في ارتكاب جرائمها الإرهابية بحق النازحين في مأرب.

مأرب
اليمن
وسوم : الحوثيين

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أحدث التعليقات

ابو مصرقع البدوي الرحال
تعبتوا انفسكم بالوظايف الي ماترضونها لعيالكم ياموارد يابشريه والنتيجه صفر عل أرض الواقع
لا يهمونك انا مجنونك
ورينا ياوليد قرار من الوزارة ملزم بالشي ذى يوم انة مايوجد يستحسن انك تترك كيني ميني مدخلنا بشركات وأيهم اولى الجمعية العمومية حين تصادق على الميزانية لن ولم يتم عرضها عليك بل ترفع للوزارة لذلك اترك التشبية ولماذا تم قطع البث شكلك عندك حب استطلاع يوصل لحد الحرقان
بلبل البحر
الحياة مرتين ، الحياة الدنيا والحياة الآخرة.. قال تعالى:{يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ}سورة الانشقاق
ابو كلثم
دمرتم الأهلي اسأل الله ان يسلط عليكم
لا يهمونك انا مجنونك
وأنت سيد رازافان ستبقى بقلوب الأمة الهلالية ولن تتغير مكانتك عند الهلاليين

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