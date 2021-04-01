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بالفيديو .. قمة ثلاثية بين العراق ومصر والأردن بعد زيارة " الكاظمي " للرياض

Time منذ 31 دقيقة
Views 1418
بالفيديو .. قمة ثلاثية بين العراق ومصر والأردن بعد زيارة " الكاظمي " للرياض

الرياض (صدى):
تسعى الحكومة العراقية لإعادة العلاقات مع الدول العربية استكمالاً للزيارة التي قام بها رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي للمملكة أمس الأربعاء .

وأكدت مصادر انعقاد قمة ثلاثية بين العراق ومصر والأردن قريباً .

جاء ذلك بعد مباحثات "الكاظمي " في الرياض مع سمو الأمير محمد بن سلمان ولي العهد والتي ركزت على التعاون في مختلف المجالات ، وكذلك تعزيز التعاون السياسي والأمني بين البلدين ، وفقاً للعربية .

كما شهدت هذه الزيرة الإتفاق على تأسيس صندوق مشترك يقدر رأس ماله بـ 3 مليارات دولار لضمان مشاركة القطاع الخاص بين البلدين وكذلك إنجاز مشروع الربط الكهربائي والإتفاق على تعزيز فرص الإستثمار للشركات السعودية في العراق .

مصر
السعودية
العراق
الأردن

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أحدث التعليقات

العنزي
تصدقون عندنا رخوووم بالسعودية توني عرفت
العنزي
تصدقون عندنا رخوووم بالسعودية توني عرفت
أبوعلي
والله انت انسان فاضي
محمد القحطاني
مسكين بيجيه جلطه من فارس نجد المفروض يدخلونه حضانه لين بعد الكاس
ع. س. ع
الآسيوية صعبة قوية،،، الآسيوية مستحيلة عصية

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