الأعداد السابقة للصحيفة

الكشف عن مدرب النصر الجديد في رئاسة مسلي آل معمر

Time منذ 45 دقيقة
Views 1769
الكشف عن مدرب النصر الجديد في رئاسة مسلي آل معمر

طلال الغامدي (صدى):
كشفت مصادر اليوم الخميس أن إدارة النصر الجديدة برئاسة مسلي آل معمر تسعى للتعاقد مع جهاز فني رفيع المستوى للنهوض بمستوى الفريق .

وأكدت المصادر أن المدرب الأرجنتيني " مارسيلو غالاردو " من أبرز الأسماء المرشحة لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بالنصر .

الجدير بالذكر أن مارسيلو غالاردو “45” عاماً وهو أحد أبرز المدربين في العالم وسبق أن تم ترشيحه لتدريب برشلونة خلفاً للمدرب فالفيردي في العام الماضي.

كما أن غالاردو يتولى تدريب ريفر بليت منذ عام 2014 وحقق معه نتائج مميزةً، فقد قاد الفريق الأرجنتيني في 305 مباراة بمختلف المسابقات وانتصر في 162 مباراة وتعادل في 79 مباراة وخسر 64.

مارسيلو غالاردو
مسلي آل معمر
وسوم : النصر

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

العنزي
تصدقون عندنا رخوووم بالسعودية توني عرفت
العنزي
تصدقون عندنا رخوووم بالسعودية توني عرفت
أبوعلي
والله انت انسان فاضي
محمد القحطاني
مسكين بيجيه جلطه من فارس نجد المفروض يدخلونه حضانه لين بعد الكاس
ع. س. ع
الآسيوية صعبة قوية،،، الآسيوية مستحيلة عصية

أخر الأخبار

"رازفان " : المملكة العربية السعودية ستبقى في قلبي دائماً وأبداً
"رازفان " : المملكة العربية السعودية ستبقى في قلبي دائماً وأبداً
Time منذ 50 ثانية Views 1023
ألمانيا تطرح خطة لإعادة بناء مرفأ بيروت "بشروط "
ألمانيا تطرح خطة لإعادة بناء مرفأ بيروت "بشروط "
Time منذ 16 دقيقة Views 1261
عبدالعزيز السويد : هذه رسالتي لمسلي آل معمر
عبدالعزيز السويد : هذه رسالتي لمسلي آل معمر
Time منذ 16 دقيقة Views 147
تركي العجمة : حالة الارتباك في النصر طويت بتوحد الجميع
تركي العجمة : حالة الارتباك في النصر طويت بتوحد الجميع
Time منذ 21 دقيقة Views 200
وليد الفراج : لماذا لم يتم عرض مناقشة ديون النصر .. أين الشفافية
وليد الفراج : لماذا لم يتم عرض مناقشة ديون النصر .. أين الشفافية
Time منذ 23 دقيقة Views 213
بالفيديو .. قمة ثلاثية بين العراق ومصر والأردن بعد زيارة " الكاظمي " للرياض
بالفيديو .. قمة ثلاثية بين العراق ومصر والأردن بعد زيارة " الكاظمي " للرياض
Time منذ 31 دقيقة Views 1418
الكشف عن مدرب النصر الجديد في رئاسة مسلي آل معمر
الكشف عن مدرب النصر الجديد في رئاسة مسلي آل معمر
Time منذ 45 دقيقة Views 1772
محمد العنزي : وزارة الرياضة أعلنت عن ديون النصر .. أغلق البث لسبب مناقشة طريقة السداد.
محمد العنزي : وزارة الرياضة أعلنت عن ديون النصر .. أغلق البث لسبب مناقشة طريقة السداد.
Time منذ ساعة Views 431
عبدالعزيز الغيامة : مشكلة النصر ليست في المال
عبدالعزيز الغيامة : مشكلة النصر ليست في المال
Time منذ ساعة Views 299
مسلي آل معمر رئيس نادي النصر للإعلام : خفّوا علينا
مسلي آل معمر رئيس نادي النصر للإعلام : خفّوا علينا
Time منذ ساعة Views 284