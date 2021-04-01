الكشف عن مدرب النصر الجديد في رئاسة مسلي آل معمر

طلال الغامدي (صدى):
كشفت مصادر اليوم الخميس أن إدارة النصر الجديدة برئاسة مسلي آل معمر تسعى للتعاقد مع جهاز فني رفيع المستوى للنهوض بمستوى الفريق .
وأكدت المصادر أن المدرب الأرجنتيني " مارسيلو غالاردو " من أبرز الأسماء المرشحة لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بالنصر .
الجدير بالذكر أن مارسيلو غالاردو “45” عاماً وهو أحد أبرز المدربين في العالم وسبق أن تم ترشيحه لتدريب برشلونة خلفاً للمدرب فالفيردي في العام الماضي.
كما أن غالاردو يتولى تدريب ريفر بليت منذ عام 2014 وحقق معه نتائج مميزةً، فقد قاد الفريق الأرجنتيني في 305 مباراة بمختلف المسابقات وانتصر في 162 مباراة وتعادل في 79 مباراة وخسر 64.