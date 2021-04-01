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الاتحاد يفاجئ لاعبيه بقرار جديد قبل كلاسيكو الهلال 

Time منذ ساعة
Views 2301
الاتحاد يفاجئ لاعبيه بقرار جديد قبل كلاسيكو الهلال 

ماجد محمد (صدى):
قال الإعلامي الرياضي علاء سعيد، إنه تقرر منح لاعبي الاتحاد راحة " عن التدريب غدًا الجمعة، قبل المواجهة المنتظرة أمام الهلال، بدوري المحترفين.

 

وأوضح علاء سعيد:"سيبدأ الفريق من يوم الأحد المقبل الأستعداد الفعلي لمواجهة الهلال بمشاركة اللاعبين الدوليين الخمسة وهم زياد الصحفي، سعود عبدالحميد، عبدالإله المالكي، فهد المولد، عبدالرحمن اليامي".

وجاء ذلك في الوقت الذي يستعد فيه الاتحاد لمواجهة نظيره الهلال، يوم 9 أبريل القادم، ضمن مباريات الجولة 25، من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الاتحاد
دوري المحترفين
كلاسيكو الهلال
علاء سعيد

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أحدث التعليقات

العنزي
تصدقون عندنا رخوووم بالسعودية توني عرفت
العنزي
تصدقون عندنا رخوووم بالسعودية توني عرفت
أبوعلي
والله انت انسان فاضي
محمد القحطاني
مسكين بيجيه جلطه من فارس نجد المفروض يدخلونه حضانه لين بعد الكاس
ع. س. ع
الآسيوية صعبة قوية،،، الآسيوية مستحيلة عصية

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