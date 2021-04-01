بالفيديو .. "آل معمر" يكشف مصير حسين عبدالغني

نواف السالم (صدى):
كشف رئيس نادي النصر، مسلي آل معمر، عن مستقبل حسين عبد الغني في النادي خلال الفترة القادمة.
وذكر، خلال حديثه لقناة 24 الرياضية، أن حسين عبدالغني يعد مكسب للنادي، وأحد أبنائه، لذلك فسيكون مستمر معهم خلال الفترة القادمة.
وعقب اللقاءات الإعلامية، غرد ""آل معمر" على حسابه بموقع تويتر، بأن الأمير خالد بن فهد بن عبدالعزيز ورجالات النصر أكرموه وشرفوه بإتاحة الفرصة له ولزملائه أعضاء مجلس الإدارة، لخدمة النادي، داعياً الله أن يكون من الموفقين، أن على يحققوا ما يرتقي إلى طموحات عشاق النصر،وعلى ما يليق باسم نصر من النجوم والبطولات.