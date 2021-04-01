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تركي آل الشيخ: من ضوابطي لأبنائي تشجيع نادي الهلال

Time منذ 34 دقيقة
Views 1642
تركي آل الشيخ: من ضوابطي لأبنائي تشجيع نادي الهلال

عادل الحربي (صدى):
رفض معالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه وضع ضوابط لأبنائه في حياتهم العامة وسيجعل الأمر عبارة عن حرية إلا في تشجيع نادي بدوري المحترفين.

 

واختار تركي آل الشيخ، نادي الهلال، قائلا:" من ضوابطي لأبنائي تشجيع نادي الهلال"، الأمر الذي فاجأ متابعيه وجعلهم يتفاعلون مع التغريدة.

 

وكان "آل الشيخ"، قال:"أشاهد أفلام الكرتون، وألعب بلايستيشن، وأسمع أغاني وأكتبها وسأحاول أن أعمل أفلام ".

وتابع: " الحياة مرة واحدة، لن أحرم نفسي من شيء وسأربي أبنائي إذا جلست معهم على أن لا أمنعهم من شيء وفق ضوابطي ومعتقداتي ".

نادي الهلال
دوري المحترفين
الهيئة العامة للترفيه
تركي آل الشيخ

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو فهد
الاسيويه مطرودها مسكين 😀😀
ابو فهد
ع س ع اول مطرود من اسياء وابو ثلاثه بالسوبر الاسيويه مطرودها مسكن
العالمي
كريه هذآ ؟؟؟؟؟
ابو فهد
ناقد رياضي اولا هذى الامنيه من زمان يتمناها اي مشجع من مشجعين مطرود اسياء وكنتو ور الموضوع هذا بس بالاخير النصر صمد بوجهكم وبالملعب مو زيكم بعتراف الحكام كنتو تدهنون السير قال ايش قال مزورين هذي زي سالفتكم ان النصر راح للعالمي بالترشيح والحقيقه من الملعب
العالمي
كريه هذآ ؟؟؟؟؟

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