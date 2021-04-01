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عقوبات صارمة للمعتدين على المتاحف والآثار 

Time منذ ساعة
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عقوبات صارمة للمعتدين على المتاحف والآثار 

الرياض (صدى):
حدد نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني، عقوبات صارمة على منتهكي النظام، والتي وصلت في النظام إلى السجن لمدة 3 سنوات وغرامات مالية 300 ألف ريال.

 

كما يعاقب النظام كل من استولى بصورة غير مشروعة على أثر من ممتلكات الدولة، بالسجن لمدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 50 ألف ريال ولا تزيد على 500 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.

و يعاقب كل من تعدى على أثر، أو موقع أثري، أو موقع تراث عمراني، بإتلافه، أو تحويره، أو إزالته، أو نبشه، أو إلحاق الضرر به، أو تغیير معالمه، أو طمسه، بالسجن مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد على 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن 20 ألف ريال ولا تزيد على 300 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.

نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
ممتلكات الدولة
التعدي على المتاحف والآثار

التعليقات

لا يهمونك انا مجنونك
لا يهمونك انا مجنونك عدد التعليقات : 519
منذ 50 دقيقة
نعم والله يجب الضرب بيد من حديد كل مستهتر ابو الذكريات والقلوب المكسورة ونك السناب فهم تمادو وتمادو كثير لدرجة ان اي معلم اثري لا يوجد بة شخابيط يدل على انهم لم يعرفو بة كي يقصدوة

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أحدث التعليقات

ابو فهد
الاسيويه مطرودها مسكين 😀😀
ابو فهد
ع س ع اول مطرود من اسياء وابو ثلاثه بالسوبر الاسيويه مطرودها مسكن
العالمي
كريه هذآ ؟؟؟؟؟
ابو فهد
ناقد رياضي اولا هذى الامنيه من زمان يتمناها اي مشجع من مشجعين مطرود اسياء وكنتو ور الموضوع هذا بس بالاخير النصر صمد بوجهكم وبالملعب مو زيكم بعتراف الحكام كنتو تدهنون السير قال ايش قال مزورين هذي زي سالفتكم ان النصر راح للعالمي بالترشيح والحقيقه من الملعب
العالمي
كريه هذآ ؟؟؟؟؟

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