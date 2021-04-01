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الكشف عن هوية طاقم تحكيم مباراة الهلال والاتحاد 

Time منذ 52 دقيقة
Views 1775
الكشف عن هوية طاقم تحكيم مباراة الهلال والاتحاد 

ماجد محمد (صدى):
يقود طاقم تحكيم فنزويلي مواجهة ‎الاتحاد و ‎الهلال، كما تقرر أن طاقم تحكيم مغربي يرأس مباراة ‎الباطن والشباب ضمن مباريات الجولة الـ ٢٥ من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحل الهلال ضيفًا على نظيره الاتحاد، يوم 9 أبريل القادم، ضمن مباريات الجولة 25، من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

 

واستقرت لجنة الحكام على تعيين طاقم تحكيم فنزويلي، لإدارة كلاسيكو المملكة، الجمعة القادم، وفقا للزميلة "الرياض".

 

ومن المقرر أن يخضع طاقم التحكيم، فور وصوله لحجر صحي لمدة يومين، وفقًا للبرتوكول المعتمد من قبل اتحاد كرة القدم.

الهلال
الاتحاد
الكلاسيكو
طاقم تحكيم
كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

التعليقات

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أحدث التعليقات

هيمو~☃️
غير صحيح كلام الدكتور انا بنفسي قبل سنة كنت اعاني من ألم من تسوس الأسنان وهذا الألم جداً مؤلم ومرعب ولاكان معي فلوس عشان اتعالج فبحثت عن مستوصف يقدم خدمة مجانية لوجه الله تعالى في القصيم وعندما دخلت ع مدير المستوصف وهو انسان محترم وخلوق وطيب جداً وصار من حظي السيء أن الدكتورة الي تقدم خدمة مجانية أخذه اجازة😂💔 وبعدها قررت اتعالج في الحكومي مع أن الحكومي جلطني بالمواعيد والتأخير ولكن الشكوى لله منحدين بسبب الظروف الصعبة والمهينه، والحمدلله على وقتها شريت بنج موضعي والحمدلله خفف الألم علي
هيمو~☃️
تشتغل عشان تحصل فلوس 😂🤷‍♂️ الدنيا كم هي مؤلمة مجرد اختبار
لا عزه لنا الا بالإسلام
مافي البلد إلا هذا الولد. اتقي الله فى نفسك فالمال مال الله وانت مؤتمن عليه وسوف تسأل عنه...الحمد لله بلدنا فيه نساء جميلات جدا ومحافظات لن تجد احسن من نساء بلدك خاصه الجنوب
هيمو~☃️
شهر رمضان الكريم شهرً تتنزل فيه ملائكة الرحمة ويبسط الله عزوجل رحمته لمن يريدها ويتقرب لها 🥺🙏🏻 اللهم اني اسالك الخاتمة في الدنيا والآخرة اللهم آمين يارب العالمين ولكل من قال آمين.
هيمو~☃️
to the great creator pls give us the true mercy and happiness from your great mercy.

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