الكشف عن هوية طاقم تحكيم مباراة الهلال والاتحاد 

ماجد محمد (صدى):
يقود طاقم تحكيم فنزويلي مواجهة الاتحاد و الهلال، كما تقرر أن طاقم تحكيم مغربي يرأس مباراة الباطن والشباب ضمن مباريات الجولة الـ ٢٥ من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
ويحل الهلال ضيفًا على نظيره الاتحاد، يوم 9 أبريل القادم، ضمن مباريات الجولة 25، من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
واستقرت لجنة الحكام على تعيين طاقم تحكيم فنزويلي، لإدارة كلاسيكو المملكة، الجمعة القادم، وفقا للزميلة "الرياض".
ومن المقرر أن يخضع طاقم التحكيم، فور وصوله لحجر صحي لمدة يومين، وفقًا للبرتوكول المعتمد من قبل اتحاد كرة القدم.