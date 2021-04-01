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حالات يُعاقب فيها من حصل على معاش الضمان الاجماعي بالسجن والغرامة

Time منذ ساعة
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حالات يُعاقب فيها من حصل على معاش الضمان الاجماعي بالسجن والغرامة

الرياض (صدى):
حذرت النيابة العامة من ممارسة أي أساليب احتيالية بقصد الحصول على معاش الضمان الاجتماعي دون وجه حق.

وبينت النيابة الحالات التي يعاقب فيها من حصل على معاش بالسجن والغرامة، ومنها كل عائل صرف له معاش ولم ينفقه على تابعيه من أفراد الأسرة، إذ يتم معاقبته بغرامة تصل إلى 5 آلاف ريال والسجن 3 أشهر.

وأضافت أن كل من حصل على مال من الضمان الاجتماعي بغير وجه حق يعاقب بغرامة تصل إلى 10 آلاف ريال، السجن مدة تصل إلى سنة، الحكم على من تثبت إدانته برد ذلك المال.

وأشارت إلى أنه في حال إذا شكلت الأفعال المنصوص عليها في الفقرتين 1، و2 من هذه المادة جريمة أخرى يعاقب عليها نظام آخر فتطبق العقوبة الأشد.

غرامة
النيابة العامة
معاش الضمان الاجماعي

التعليقات

اسعد الدلخ
اسعد الدلخ عدد التعليقات : 1061
منذ ساعة
يالربع نبا فزعتكم .....
صار عندي ادمان على التعليقات.....؟
وش الطريززه حتى اسيبها..؟
و دحينا بعد هذا التعليق ..اطالب الصفيحه بعدم نشر اي تعليق لاسعد الدلخ....
صارت تطلع لي كوابيس على شكل بليله ..تقول راح ناكلك دحينا ..فين الشطه...؟
اول مره اشوف بليله تاكل الناس..

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أحدث التعليقات

هيمو~☃️
غير صحيح كلام الدكتور انا بنفسي قبل سنة كنت اعاني من ألم من تسوس الأسنان وهذا الألم جداً مؤلم ومرعب ولاكان معي فلوس عشان اتعالج فبحثت عن مستوصف يقدم خدمة مجانية لوجه الله تعالى في القصيم وعندما دخلت ع مدير المستوصف وهو انسان محترم وخلوق وطيب جداً وصار من حظي السيء أن الدكتورة الي تقدم خدمة مجانية أخذه اجازة😂💔 وبعدها قررت اتعالج في الحكومي مع أن الحكومي جلطني بالمواعيد والتأخير ولكن الشكوى لله منحدين بسبب الظروف الصعبة والمهينه، والحمدلله على وقتها شريت بنج موضعي والحمدلله خفف الألم علي
هيمو~☃️
تشتغل عشان تحصل فلوس 😂🤷‍♂️ الدنيا كم هي مؤلمة مجرد اختبار
لا عزه لنا الا بالإسلام
مافي البلد إلا هذا الولد. اتقي الله فى نفسك فالمال مال الله وانت مؤتمن عليه وسوف تسأل عنه...الحمد لله بلدنا فيه نساء جميلات جدا ومحافظات لن تجد احسن من نساء بلدك خاصه الجنوب
هيمو~☃️
شهر رمضان الكريم شهرً تتنزل فيه ملائكة الرحمة ويبسط الله عزوجل رحمته لمن يريدها ويتقرب لها 🥺🙏🏻 اللهم اني اسالك الخاتمة في الدنيا والآخرة اللهم آمين يارب العالمين ولكل من قال آمين.
هيمو~☃️
to the great creator pls give us the true mercy and happiness from your great mercy.

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