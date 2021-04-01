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خطوات متابعة إسقاط اسم مالك السيارة المباعة لمحال التشليح

Time منذ 9 دقائق
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خطوات متابعة إسقاط اسم مالك السيارة المباعة لمحال التشليح

الرياض (صدى):
جددت منصة أبشر التذكير بخطوات متابعة إسقاط اسم مالك السيارة المباعة لمحال التشليح، موضحة أن مالك السيارة يمكنه في هذه الحالة إحضار ما يثبت بيعها لمحلات التشليح ثم مراجعة المرور والتقدم بطلبه.

وكانت الإدارة العامة للمرور، كشفت طريقة الاعتراض إلكترونيًا على المخالفات المرورية من خلال منصة “أبشر” الإلكترونية.

وحول خطوات الاعتراض إلكترونيًا على المخالفات المرورية التي تم رصدها من قبل (رجل المرور/ الرصد الآلي)، وذلك من خلال ثلاث خطوات، وهي:الدخول لحساب المستخدم في منصة أبشر، خدماتي، الاعتراض على المخالفات المرورية.

سيارة
الإدارة العامة للمرور
منصة أبشر
محال التشليح

التعليقات

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أحدث التعليقات

وافي
سكرة الطغيان سوف تنتهي قريبا بحول الله اللهم عليك بكل مفسد يارب العالمين من المخزي والمؤسف هالاشكال تحل وتربط في بلاد الحرمين
هيمو~☃️
آه بس متى الله ينهي هذا السائل الأسود ونرتاح من السيارات والمحركات
وافي
هذي من الفسويات المفسدات في الارض لعنة الله عليها وعلى كل رخيصة من اشكالها
وافي
جزاهم الله خير هذا المطلوب من كل المدارس
اسعد الدلخ
لأهمية الموضوع البالغه ...ثبتو الخبر عالشريط ..ليعلق الداهيه الدلخ...بما ينفع البلاد والعباد

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