الأعداد السابقة للصحيفة

الكشف عن الموعد النهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية

Time منذ 46 دقيقة
Views 1532
الكشف عن الموعد النهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية

وكالات (صدى):
أوضح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الخميس، أن النسخة المقبلة من كأس الأمم الأفريقية، ستقام في الكاميرون في الفترة بين 9 يناير و6 فبراير.

 

وتأهلت لنهائيات كأس الأمم الأفريقية، منتخبات الكاميرون والجزائر ومصر والمغرب وتونس والسودان وجزر القمر وبوركينا فاسو والرأس الأخضر وغينيا الإستوائية وإثيوبيا والغابون وغامبيا وغانا وغينيا بيساو وساحل العاج ومالاوي ومالي وموريتانيا ونيجيريا والسنغال وزيمبابوي.

 

ومن المقرر أن تسحب قرعة دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية يوم 25 يونيو، لكن الكاف لم يحدد مكان إجرائها.

الاتحاد الأفريقي لكرة القدم
الكاف
بطولة كأس الأمم الأفريقية

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

وافي
سكرة الطغيان سوف تنتهي قريبا بحول الله اللهم عليك بكل مفسد يارب العالمين من المخزي والمؤسف هالاشكال تحل وتربط في بلاد الحرمين
هيمو~☃️
آه بس متى الله ينهي هذا السائل الأسود ونرتاح من السيارات والمحركات
وافي
هذي من الفسويات المفسدات في الارض لعنة الله عليها وعلى كل رخيصة من اشكالها
وافي
جزاهم الله خير هذا المطلوب من كل المدارس
اسعد الدلخ
لأهمية الموضوع البالغه ...ثبتو الخبر عالشريط ..ليعلق الداهيه الدلخ...بما ينفع البلاد والعباد

أخر الأخبار

قوة أمن الحرم المكي الشريف تضبط شخصًا يحمل سلاحًا أبيض في الدور الأول للمسجد
قوة أمن الحرم المكي الشريف تضبط شخصًا يحمل سلاحًا أبيض في الدور الأول للمسجد
Time منذ 5 ثواني Views 999
إلغاء الدوري الممتاز لكرة القدم في سلطنة عمان
إلغاء الدوري الممتاز لكرة القدم في سلطنة عمان
Time منذ 6 دقائق Views 1190
خطوات متابعة إسقاط اسم مالك السيارة المباعة لمحال التشليح
خطوات متابعة إسقاط اسم مالك السيارة المباعة لمحال التشليح
Time منذ 8 دقائق Views 1251
شاهد.. سعر سيارة عمرو أديب في المزاد بعد تحطمها في حادث مروع
شاهد.. سعر سيارة عمرو أديب في المزاد بعد تحطمها في حادث مروع
Time منذ 10 دقائق Views 165
وزير الطاقة يعلن زيادة إنتاج النفط بشكل تدريجي بدءًا من مايو
وزير الطاقة يعلن زيادة إنتاج النفط بشكل تدريجي بدءًا من مايو
Time منذ 29 دقيقة Views 1424
لو صبروا حتى دخلتوا البيت
لو صبروا حتى دخلتوا البيت
Time منذ 32 دقيقة Views 467
قاعدة صحية مهمة لـ 10 اكواب شاهي
قاعدة صحية مهمة لـ 10 اكواب شاهي
Time منذ 34 دقيقة Views 359
امحق حلاق
امحق حلاق
Time منذ 35 دقيقة Views 340
معتقدات خاطئة لا توفر استهلاك الوقود في السيارة
معتقدات خاطئة لا توفر استهلاك الوقود في السيارة
Time منذ 36 دقيقة Views 1269
الكشف عن الموعد النهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية
الكشف عن الموعد النهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية
Time منذ 46 دقيقة Views 1535