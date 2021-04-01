الكشف عن الموعد النهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية

وكالات (صدى):
أوضح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الخميس، أن النسخة المقبلة من كأس الأمم الأفريقية، ستقام في الكاميرون في الفترة بين 9 يناير و6 فبراير.
وتأهلت لنهائيات كأس الأمم الأفريقية، منتخبات الكاميرون والجزائر ومصر والمغرب وتونس والسودان وجزر القمر وبوركينا فاسو والرأس الأخضر وغينيا الإستوائية وإثيوبيا والغابون وغامبيا وغانا وغينيا بيساو وساحل العاج ومالاوي ومالي وموريتانيا ونيجيريا والسنغال وزيمبابوي.
ومن المقرر أن تسحب قرعة دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية يوم 25 يونيو، لكن الكاف لم يحدد مكان إجرائها.