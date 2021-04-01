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توجيه عاجل من أمير الرياض بشأن باركود التجمع 

Time منذ 19 دقيقة
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توجيه عاجل من أمير الرياض بشأن باركود التجمع 

الرياض (صدى):
وجه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بضبط غير الملتزمين بالحجر الصحي بالتعاون الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، والتشديد على أماكن التجمعات كالأسواق والمجمعات التجارية بتحديد الطاقة الاستيعابية للدخول باستخدام باركود التجمع.

وشدد على جميع الجهات الحكومية المعنية بتكثيف الرقابة على ما يقع تحت نطاقها الإشرافي والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية ورصد المخالفين بالإضافة إلى تفعيل تطبيق توكلنا، والرفع بتقارير مفصلة عن نتائج أعمال غرفة العمليات المشتركة.

وجاء ذلك إثر اطلاع سموه على تقرير غرفة عمليات متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية ورصد المخالفين في إمارة منطقة الرياض, حيث رصدت القطاعات الحكومية المعنية في المنطقة ممثلة بأمانة المنطقة وفرع الشؤون الإسلامية والشؤون الصحية والتجارة والسياحة وشرطة المنطقة ووزارة الرياضة وهيئة الترفيه خلال الفترة من 8 - 15 / 8 / 1442هـ (11290) مخالفة للإجراءات الاحترازية، وأغلقت 64 منشأة من خلال (34545) جولة رقابية.

أمير الرياض
باركود التجمع

التعليقات

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
جميع الذرات في جميع العناصر تمثل أوزانا مرتبطة بالفراغ ودرجته العددية في تمثيل درجة الثقالة المغناطيسية
محمود محمد
بعد كم يتم تنشيط الحساب الذي تم ايقافه مؤقتا
راي
على هونك يا الذايدي لاتحرق روحك من التصعب الاعمى اللذي تعاني منه ضد النصر سياتي يوم بذن الله سيكتسحك هذا الفريق لا ادري ماهو سر كرهك لهذا الفريق وتدعي انك رياضي ولاكن اضن كرهك له بسبب الخوف منه مستقبلا,,,,,,,,,,,,,
راي
على هونك يا الذايدي لاتحرق روحك من التصعب الاعمى اللذي تعاني منه ضد النصر سياتي يوم بذن الله سيكتسحك هذا الفريق لا ادري ماهو سر كرهك لهذا الفريق وتدعي انك رياضي ولاكن اضن كرهك له بسبب الخوف منه مستقبلا,,,,,,,,,,,,,
الرمز
ننننننننننننننننننننننننننن

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