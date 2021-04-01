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سمو ولي العهد يُجري اتصالًا هاتفيًا بالرئيس الفرنسي

Time منذ 46 دقيقة
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سمو ولي العهد يُجري اتصالًا هاتفيًا بالرئيس الفرنسي

الرياض (صدى):
أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اتصالًا هاتفيًا اليوم بفخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية.

وتم خلال الاتصال بحث ما يواجهه العالم من تحديات بيئية، وما يتبعها من آثار اقتصادية واجتماعية وصحية، وما تضمنه إعلان مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر من مبادرات نوعية لمواجهة هذه التحديات من خلال برامج التشجير والطاقة النظيفة، باستخدام سبل حديثة ومبتكرة وتقنيات جديدة.

وقد تم التأكيد على أن هذه المبادرة تعتبر أحد أكثر المبادرات العالمية طموحا من حيث إصلاح الأراضي المتدهورة وخفض معدلات الكربون.

وقد أبدى فخامة الرئيس ماكرون ترحيبه بالمبادرات واهتمام بلاده ببذل ما يمكن من جهود لدعم هذه المبادرات وتحقيق أهدافها.

الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز
الرئيس إيمانويل ماكرون

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
جميع الذرات في جميع العناصر تمثل أوزانا مرتبطة بالفراغ ودرجته العددية في تمثيل درجة الثقالة المغناطيسية
محمود محمد
بعد كم يتم تنشيط الحساب الذي تم ايقافه مؤقتا
راي
على هونك يا الذايدي لاتحرق روحك من التصعب الاعمى اللذي تعاني منه ضد النصر سياتي يوم بذن الله سيكتسحك هذا الفريق لا ادري ماهو سر كرهك لهذا الفريق وتدعي انك رياضي ولاكن اضن كرهك له بسبب الخوف منه مستقبلا,,,,,,,,,,,,,
راي
على هونك يا الذايدي لاتحرق روحك من التصعب الاعمى اللذي تعاني منه ضد النصر سياتي يوم بذن الله سيكتسحك هذا الفريق لا ادري ماهو سر كرهك لهذا الفريق وتدعي انك رياضي ولاكن اضن كرهك له بسبب الخوف منه مستقبلا,,,,,,,,,,,,,
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ننننننننننننننننننننننننننن

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