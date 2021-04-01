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شاهد.. صورة نادرة لآل الشيخ في مرحلة الطفولة 

Time منذ 40 دقيقة
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شاهد.. صورة نادرة لآل الشيخ في مرحلة الطفولة 

الرياض (صدى):
نشر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، صورة له في مرحلة الطفولة، معلقا عليها:"من هالطفل".

وتفاعل الفنان المصري عمرو دياب مع صورة تركي آل الشيخ، حيث عقب عليها، قائلا:"الطفل المعجزة".

وكان "آل الشيخ"، قال  إنه لن يحرم نفسه من شيء، قائلا: " الحياة مرة واحدة"، مضيفا:" أشاهد أفلام الكرتون، وألعب بلايستيشن، وأسمع أغاني وأكتبها وسأحاول أن أعمل أفلام ".

وتابع: " الحياة مرة واحدة، لن أحرم نفسي من شيء وسأربي أبنائي إذا جلست معهم على أن لا أمنعهم من شيء وفق ضوابطي ومعتقداتي "، موضحا:"سيتعلمون الموسيقى، كل الحواجز الوهميه التي صُنعت لجيلي ساكسرها في بيتي".

المستشار تركي آل الشيخ

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د محمد ماجد بخش
جميع الذرات في جميع العناصر تمثل أوزانا مرتبطة بالفراغ ودرجته العددية في تمثيل درجة الثقالة المغناطيسية
محمود محمد
بعد كم يتم تنشيط الحساب الذي تم ايقافه مؤقتا
راي
على هونك يا الذايدي لاتحرق روحك من التصعب الاعمى اللذي تعاني منه ضد النصر سياتي يوم بذن الله سيكتسحك هذا الفريق لا ادري ماهو سر كرهك لهذا الفريق وتدعي انك رياضي ولاكن اضن كرهك له بسبب الخوف منه مستقبلا,,,,,,,,,,,,,
راي
على هونك يا الذايدي لاتحرق روحك من التصعب الاعمى اللذي تعاني منه ضد النصر سياتي يوم بذن الله سيكتسحك هذا الفريق لا ادري ماهو سر كرهك لهذا الفريق وتدعي انك رياضي ولاكن اضن كرهك له بسبب الخوف منه مستقبلا,,,,,,,,,,,,,
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ننننننننننننننننننننننننننن

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