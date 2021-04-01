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خالد بن سلمان: ستظل المملكة للعراق سندًا وأخًا في كل الأوقات

Time منذ 10 دقائق
Views 1218
خالد بن سلمان: ستظل المملكة للعراق سندًا وأخًا في كل الأوقات

الرياض (صدى):
قال نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، إن العراق سيظل بالنسبة إلى المملكة امتداد عروبيٌ أصيل لا يتبدل ولا يتغير مهما بلغ حجم الظروف ودقة التحديات، وستظل المملكة للعراق سندًا وأخًا وفيًا في كل الأوقات.

وأوضح الأمير خالد بن سلمان، أن ‏حلّ دولة رئيس وزراء جمهورية العراق الشقيقة مصطفى الكاظمي ضيفًا عزيزًا على المملكة بدعوة كريمة من مولاي خادم الحرمين الشريفين والتقى خلالها بسيدي سمو ولي العهد، في زيارة تعكس المستوى الرفيع من التعاون وما يجمع البلدين من أواصر الأخوة والعروبة والمصير المُشترك.

العراق
المملكة
الأمير خالد بن سلمان
مصطفى الكاظمي

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أحدث التعليقات

.α̿в̿σ ̿̅s̅є̅в̅α
لايحل المجوس في ارض إلا ويحل بها الفقر و الفساد والانحلال والبدع والخزعبلات
BANDR
يارب اجعلها آخر تغريده له في الدنيا
.α̿в̿σ ̿̅s̅є̅в̅α
هذا الفنان مبالغ فيه
.α̿в̿σ ̿̅s̅є̅в̅α
قبقاب نسائي كما يطلق عليه عرب الشمال
برنس
اشغلنا وش عنده ذا اشغلنا

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