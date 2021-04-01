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حسم الجدل بشأن مشاركة "الحمدان" في مواجهة الهلال والاتحاد 

Time منذ 34 دقيقة
Views 1630
حسم الجدل بشأن مشاركة "الحمدان" في مواجهة الهلال والاتحاد 

نواف السالم (صدى):
أشارت تقارير صحفية، إلى تطورات جديدة بشأن مشاركة لاعب الهلال عبد الله الحمدان، في مواجهة الاتحاد المقبلة، ضمن منافسات بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

 

وأوضحت أن اللاعب يواصل برنامجه اللياقي المعد له مسبقاً في منزله، بعدما وفرت إدارة الهلال للاعب جميع الأجهزة التي يحتاجها، وفقا للزميلة" اليوم".

 

ولفتت إلى أن اللاعب تسلم برنامجاً لياقياً من الجهاز الفني لفريق الهلال، ويقوم بتنفيذه في الوقت الحالي، موضحة أنه سيخضع لمسحة طبية اليوم لتحديد موقفه من فيروس كورونا سواء بالتعافي أو استمرار إصابته، قبل العودة للتدريبات لمواجهة الاتحاد.

الهلال
الاتحاد
عبد الله الحمدان

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أحدث التعليقات

.α̿в̿σ ̿̅s̅є̅в̅α
لايحل المجوس في ارض إلا ويحل بها الفقر و الفساد والانحلال والبدع والخزعبلات
BANDR
يارب اجعلها آخر تغريده له في الدنيا
.α̿в̿σ ̿̅s̅є̅в̅α
هذا الفنان مبالغ فيه
.α̿в̿σ ̿̅s̅є̅в̅α
قبقاب نسائي كما يطلق عليه عرب الشمال
برنس
اشغلنا وش عنده ذا اشغلنا

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