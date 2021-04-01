حسم الجدل بشأن مشاركة "الحمدان" في مواجهة الهلال والاتحاد 

نواف السالم (صدى):
أشارت تقارير صحفية، إلى تطورات جديدة بشأن مشاركة لاعب الهلال عبد الله الحمدان، في مواجهة الاتحاد المقبلة، ضمن منافسات بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وأوضحت أن اللاعب يواصل برنامجه اللياقي المعد له مسبقاً في منزله، بعدما وفرت إدارة الهلال للاعب جميع الأجهزة التي يحتاجها، وفقا للزميلة" اليوم".
ولفتت إلى أن اللاعب تسلم برنامجاً لياقياً من الجهاز الفني لفريق الهلال، ويقوم بتنفيذه في الوقت الحالي، موضحة أنه سيخضع لمسحة طبية اليوم لتحديد موقفه من فيروس كورونا سواء بالتعافي أو استمرار إصابته، قبل العودة للتدريبات لمواجهة الاتحاد.