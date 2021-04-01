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بدء توحيد الخطوط الحديدية تحت مظلة سار

Time منذ ساعة
Views 1663
بدء توحيد الخطوط الحديدية تحت مظلة سار

الرياض (صدى):
أعلنت الخطوط الحديدية السعودية اليوم الخميس بدء تطبيق قرار توحيد الخطوط بالمملكة تحت مظلة (سار)،

وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) بشار خالد المالك إنه "مع بدء سريان قرار مجلس الوزراء اليوم، بتوحيد ملكية وإدارة الخطوط الحديدية تحت مظلة (سار).. نتوثب لانطلاقة أخرى نحو آفاق أوسع في مجال رفع الكفاءة وتطوير الأعمال".

وأضاف "وكذلك تهيئة مزيد من الكوادر الوطنية لإدارة الخطوط الحديدية وتشغيلها بأعلى وأدق معايير السلامة والكفاءة".

وقالت الخطوط الحديدية السعودية (سار) عبر حسابها على تويتر: "1 إبريل أول ميل إلى المستقبل".

سار
الخطوط الحديدية
الكوادر الوطنية

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أحدث التعليقات

.α̿в̿σ ̿̅s̅є̅в̅α
لايحل المجوس في ارض إلا ويحل بها الفقر و الفساد والانحلال والبدع والخزعبلات
BANDR
يارب اجعلها آخر تغريده له في الدنيا
.α̿в̿σ ̿̅s̅є̅в̅α
هذا الفنان مبالغ فيه
.α̿в̿σ ̿̅s̅є̅в̅α
قبقاب نسائي كما يطلق عليه عرب الشمال
برنس
اشغلنا وش عنده ذا اشغلنا

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