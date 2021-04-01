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شاهد.. بايدن يتعثر من جديد أثناء صعوده إلى الطائرة

Time منذ 38 دقيقة
Views 2179
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شاهد.. بايدن يتعثر من جديد أثناء صعوده إلى الطائرة

واشنطن (صدى):
تعثر الرئيس الأمريكي جو بايدن مجددا أثناء صعوده إلى طائرة إير فورس ون، دون أن يسقط، قبل التوجه إلى ولاية بنسلفانيا.

وبين مقطع فيديو تم التقاطه من أسفل الدرج أن الرئيس الأمريكي البالغ من العمر 78 عاما وهو يصعد إلى الطائرة ويحمل معه حقيبة ومظلة تحت المطر الغزير، وقبل وصوله إلى مدخل الطائرة بقليل، كاد أن يسقط، لكنه تدارك الموضوع وحافظ على توازنه.

جاء ذلك بعد أسبوعين من تعثره ثلاث مرات خلال صعوده درج الطائرة، وفي المرة الأولى تمكن من الإمساك بحافة السلم وواصل السير، لكن توازنه اختل مرة ثانية ثم ثالثة حتى سقط على ركبتيه.

بايدن
الطائرة
بنسلفانيا

التعليقات

صالح
صالح عدد التعليقات : 93
منذ 13 دقيقة
هههههههههههههههههههه
رافعن ضغطك بايدن
الله يسلطه على القتلة والمجرمين
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 48499
منذ 6 دقائق
جعله عثرة ما يقوم منها

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اسعد الدلخ
طب ليه الملك بورعي الأول ..مهب معهم...؟
ابو عمار
اذا استمر الارتفاع بالاصابه بكورونا فأحتمال تغلق المساجد او تمنع صلاة التراويح في رمضان
ابو عمار
جعله عثرة ما يقوم منها
اسعد الدلخ
ابو ملاس ... ان كنت ابن البلد فراح تسعدك تعليقاتي.. اما ان كنت اجنبي عاله عالبلد فاكيد راح تضايقك.. ...برأيي اسعد الدلخ يستحق كل شكر وتقدير ..تعليقاته فيها نصح ونفع وافاده وتدل على عبقريه ليس لها مثيل بالبلاد.. و بالعكس امثال تعليقات الدلخ هي من جعلت القراء ينجذبون للصحيفه
ابو عمار
الله لا يعزك و لا يعز داعش معك يالاهبل

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