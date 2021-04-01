شاهد.. بايدن يتعثر من جديد أثناء صعوده إلى الطائرة

واشنطن (صدى):
تعثر الرئيس الأمريكي جو بايدن مجددا أثناء صعوده إلى طائرة إير فورس ون، دون أن يسقط، قبل التوجه إلى ولاية بنسلفانيا.
وبين مقطع فيديو تم التقاطه من أسفل الدرج أن الرئيس الأمريكي البالغ من العمر 78 عاما وهو يصعد إلى الطائرة ويحمل معه حقيبة ومظلة تحت المطر الغزير، وقبل وصوله إلى مدخل الطائرة بقليل، كاد أن يسقط، لكنه تدارك الموضوع وحافظ على توازنه.
جاء ذلك بعد أسبوعين من تعثره ثلاث مرات خلال صعوده درج الطائرة، وفي المرة الأولى تمكن من الإمساك بحافة السلم وواصل السير، لكن توازنه اختل مرة ثانية ثم ثالثة حتى سقط على ركبتيه.