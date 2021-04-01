مميزات مخفية في "واتساب" يغفلها مستخدميه

وكالات (صدى):
يغفل الكثير من مستخدمي تطبيق "واتساب"، مميزات مفيدة، ومن بين هذه الميزات خدمة "الرسائل المؤقتة" التي تعمل رسائل "التدمير الذاتي" على حماية المعلومات القيمة لأنها تختفي بعد فترة، ويمكن تفعليها من خلال جهة الاتصال داخل الدردشة، عبر حدد خيار الرسائل، ثم قم بتشغيل مفتاح الرسائل المؤقتة.
وتشمل الرسائل المفضلة، أيضا عندما تريد الاحتفاظ برسالة قم باستخدام وظيفة "تمييز الرسائل"، حيث يمكنك تمييزها بنجمة بالضغط عليها وتركها كمفضلة لتحديد مكانها، فأما إذا كنت لا تريد أن تنسى الرد على شخص ما، فما عليك سوى النقر فوق الدردشة لبضع ثوان وتحديد خيار "وضع علامة كغير مقروءة".
ولمعرفة وقت تمت قراءة رسالتك، كل ما عليك فعله هو الضغط عليها وتحريك إصبعك إلى اليسار، كما يمكنك أيضًا تحديد خيار المعلومات من قائمة النقاط الثلاث، وفي كلتا الحالتين، سترى وقت إرسال الرسالة واستلامها وقراءتها.
ويمكن مراجعة التسجيلات الصوتية قبل إرسالها عبر هذه الخدعة، والتي تتحقق يمكن استخدامها عندما تبدأ في تسجيل الصوت وعندما تريد إيقافه، اخرج فورا من التطبيق أثناء الضغط على زر التسجيل، وفقا للزميلة "العربية".
وعند إعادة الدخول إلى المحادثة، سترى أنه تم الاحتفاظ بالصوت وأنه يمكنك الاستماع إليه أو إرساله أو حذفه، كما يمكن معرفة من يرسل لك رسائل واتساب بالضبط بفضل النغمات المخصصة، فكل ما عليك القيام به هو الذهاب إلى الدردشة المعنية، والنقر فوق اسمها والبحث عن خيار "نغمة مخصصة" واختيار النغمة التي تفضلها.