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لجنة الانضباط تُغرم "الحائلي" و"النصر" و"العين"

Time منذ ساعة
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لجنة الانضباط تُغرم "الحائلي" و"النصر" و"العين"

ماجد محمد (صدى):
قررت لجنة الانضباط والأخلاق في اتحاد القدم تغريم نادي النصر نحو 33.750 ألف ريال لتأخر الفريق في النزول لأرضية الملعب في الشوط الثاني من مباراة الباطن، وهي المخالفة الثالثة من نوعها.

كما قررت تغريم ئيس نادي الاتحاد، أنمار الحائلي، 20 ألف ريال لدخوله أرضية الملعب خلال مباراة فريقه أمام الرائد في الجولة 24 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

كما الت عقوبات لجنة الانضباط تغريم نادي العين بـ10 آلاف ريال لحصول سبعة من لاعبيه على إنذارات أثناء مباراة الفريق أمام النصر في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

لجنة الانضباط
نادي النصر
نادي الاتحاد
كأس خادم الحرمين الشريفين
اتحاد القدم
نادي العين
مباراة الباطن

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أحدث التعليقات

.α̿в̿σ ̿̅s̅є̅в̅α
لايحل المجوس في ارض إلا ويحل بها الفقر و الفساد والانحلال والبدع والخزعبلات
BANDR
يارب اجعلها آخر تغريده له في الدنيا
.α̿в̿σ ̿̅s̅є̅в̅α
هذا الفنان مبالغ فيه
.α̿в̿σ ̿̅s̅є̅в̅α
قبقاب نسائي كما يطلق عليه عرب الشمال
برنس
اشغلنا وش عنده ذا اشغلنا

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