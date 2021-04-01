لجنة الانضباط تُغرم "الحائلي" و"النصر" و"العين"

ماجد محمد (صدى):
قررت لجنة الانضباط والأخلاق في اتحاد القدم تغريم نادي النصر نحو 33.750 ألف ريال لتأخر الفريق في النزول لأرضية الملعب في الشوط الثاني من مباراة الباطن، وهي المخالفة الثالثة من نوعها.
كما قررت تغريم ئيس نادي الاتحاد، أنمار الحائلي، 20 ألف ريال لدخوله أرضية الملعب خلال مباراة فريقه أمام الرائد في الجولة 24 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
كما الت عقوبات لجنة الانضباط تغريم نادي العين بـ10 آلاف ريال لحصول سبعة من لاعبيه على إنذارات أثناء مباراة الفريق أمام النصر في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.