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«الصحة»: تسجيل 590 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

Time منذ 23 دقيقة
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«الصحة»: تسجيل 590 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

الرياض (صدى):
أعلنت وزارة الصحة اليوم الخميس تسجيل 590 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد " كوفيد 19 " ، وتسجيل 7 حالات وفيات رحمهم الله ، وتسجيل 386 حالة تعافي جديدة .

وسجلت منطقة الرياض 238 إصابة جديدة ، ومنطقة مكة المكرمة 111 إصابة ، والمنطقة الشرقية 84 إصابة ، ومنطقة المدينة المورة 34 إصابة، وجاءت الإصابات في باقي المناطق وفقاً للتقرير المرفق .

وتواصل مراكز التطعيم ضد كورونا استقبال المواطنين والمقيمين للتطعيم المجاني ضد اللقاح مع التأكيد على مأمونيته ، كما تواصل الجهات المختصة عمليات الرقابة والتفتيش للتأكد من الإلتزاك بالإجراءات الوقائية ضد الفيروس ، فضلاً عن إلزام الجميع بإبراز الحالة الصحية في تطبيق توكلنا للحد من الإصابات .

 

الرياض
مكة المكرمة
المدينة المنورة
وزارة الصحة
كورونا

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 48499
منذ 3 دقائق
اذا استمر الارتفاع بالاصابه بكورونا فأحتمال تغلق المساجد او تمنع صلاة التراويح في رمضان

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أحدث التعليقات

اسعد الدلخ
طب ليه الملك بورعي الأول ..مهب معهم...؟
ابو عمار
اذا استمر الارتفاع بالاصابه بكورونا فأحتمال تغلق المساجد او تمنع صلاة التراويح في رمضان
ابو عمار
جعله عثرة ما يقوم منها
اسعد الدلخ
ابو ملاس ... ان كنت ابن البلد فراح تسعدك تعليقاتي.. اما ان كنت اجنبي عاله عالبلد فاكيد راح تضايقك.. ...برأيي اسعد الدلخ يستحق كل شكر وتقدير ..تعليقاته فيها نصح ونفع وافاده وتدل على عبقريه ليس لها مثيل بالبلاد.. و بالعكس امثال تعليقات الدلخ هي من جعلت القراء ينجذبون للصحيفه
ابو عمار
الله لا يعزك و لا يعز داعش معك يالاهبل

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