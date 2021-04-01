شاهد.. نساء داعش تستبدلن النقاب بالملابس العصرية

وكالات (صدى):
أظهرت صوراً نشرتها وكالة فرانس برس العديد من النساء اللواتي اقترن سابقا بمقاتلين في تنظيم داعش الإرهابي، وهن بمظهر عصري، بعيدا عن النقاب الذي كن يرتدينه سابقاً.
وبينت الصور نساء داعش بملابس ضيقة عصرية، وشعر مسدول، ونظارات شمسية وحلي، ومن ضمن هؤلاء النسوة، اللواتي بدأن يطمحن للعودة إلى بلدانهن في أوروبا، بعد تجربة سوداء مع داعش ، الفرنسية إيميلي كونيغ.
وقامت عروس داعش بحسب التسمية التي تطلق على النساء الأجنبيات اللواتي اقترن سابقا بمقاتلين من التنظيم وسافرن إلى سوريا، باستبدال نقابها وعباءتها السوداء القديمة بسروال أسود ضيق وأسدلت ضفيرتها الشقراء الطويلة على كتفها في مخيم روج في شمال شرق سوريا، مؤكدة أنها تفعل هذا من أجل تأكيد رغبتها بالعودة الى فرنسا.