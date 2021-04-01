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شاهد.. نساء داعش تستبدلن النقاب بالملابس العصرية

Time منذ 59 دقيقة
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شاهد.. نساء داعش تستبدلن النقاب بالملابس العصرية

وكالات (صدى):
أظهرت صوراً نشرتها وكالة فرانس برس العديد من النساء اللواتي اقترن سابقا بمقاتلين في تنظيم داعش الإرهابي، وهن بمظهر عصري، بعيدا عن النقاب الذي كن يرتدينه سابقاً.

وبينت الصور نساء داعش بملابس ضيقة عصرية، وشعر مسدول، ونظارات شمسية وحلي، ومن ضمن هؤلاء النسوة، اللواتي بدأن يطمحن للعودة إلى بلدانهن في أوروبا، بعد تجربة سوداء مع داعش ، الفرنسية إيميلي كونيغ.

وقامت عروس داعش بحسب التسمية التي تطلق على النساء الأجنبيات اللواتي اقترن سابقا بمقاتلين من التنظيم وسافرن إلى سوريا، باستبدال نقابها وعباءتها السوداء القديمة بسروال أسود ضيق وأسدلت ضفيرتها الشقراء الطويلة على كتفها في مخيم روج في شمال شرق سوريا، مؤكدة أنها تفعل هذا من أجل تأكيد رغبتها بالعودة الى فرنسا.

النقاب
نساء داعش
الملابس العصرية

التعليقات

ابوبدر
ابوبدر عدد التعليقات : 3602
منذ 45 دقيقة
هل اتمن المهمات اللي تكلفن بها من الغرب 😏

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أحدث التعليقات

اسعد الدلخ
طب ليه الملك بورعي الأول ..مهب معهم...؟
ابو عمار
اذا استمر الارتفاع بالاصابه بكورونا فأحتمال تغلق المساجد او تمنع صلاة التراويح في رمضان
ابو عمار
جعله عثرة ما يقوم منها
اسعد الدلخ
ابو ملاس ... ان كنت ابن البلد فراح تسعدك تعليقاتي.. اما ان كنت اجنبي عاله عالبلد فاكيد راح تضايقك.. ...برأيي اسعد الدلخ يستحق كل شكر وتقدير ..تعليقاته فيها نصح ونفع وافاده وتدل على عبقريه ليس لها مثيل بالبلاد.. و بالعكس امثال تعليقات الدلخ هي من جعلت القراء ينجذبون للصحيفه
ابو عمار
الله لا يعزك و لا يعز داعش معك يالاهبل

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