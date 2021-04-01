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أوقات عمل البنوك ومراكز التحويل خلال رمضان وإجازة عيدي الفطر والأضحى

Time منذ 49 دقيقة
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أوقات عمل البنوك ومراكز التحويل خلال رمضان وإجازة عيدي الفطر والأضحى

الرياض (صدى):
أعلن البنك المركزي السعودي، أوقات عمل البنوك ومراكز التحويل خلال أيام عمل شهر رمضان المبارك وإجازة عيدي الفطر والأَضحى لعام 1442هـ.

وقال المركز ي السعودي إن أوقات العمل اليومية للبنوك خلال شهر رمضان تبدأ في العاشرة صباحا وتنتهي في الرابعة مساء، ومراكز التحويل المالية في التاسعة والنصف صباحا حتى الخامسة والنصف مساء.

وأشار إلى أن إجازة عيد الفطر تبدأ بنهاية عمل يوم الإثنين 28/ 9/ 1442 الموافق 10/ 5/ 2021، على أن تستأنف البنوك أعمالها يوم الإثنين 5/ 10/ 1442 الموافق 17/ 5/ 2021.

وأضاف أن إجازة عيد الأضحى تبدأ بنهاية عمل يوم الخميس 5/ 12/ 1442 الموافق 15/ 7/ 2021، على أن تستأنف أعمالها يوم الأحد 15/ 12/ 1442 الموافق 25/ 7/ 2021.

شهر رمضان
البنوك
الأضحى
عيد الفطر
البنك المركزي السعودي

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أحدث التعليقات

اسعد الدلخ
طب ليه الملك بورعي الأول ..مهب معهم...؟
ابو عمار
اذا استمر الارتفاع بالاصابه بكورونا فأحتمال تغلق المساجد او تمنع صلاة التراويح في رمضان
ابو عمار
جعله عثرة ما يقوم منها
اسعد الدلخ
ابو ملاس ... ان كنت ابن البلد فراح تسعدك تعليقاتي.. اما ان كنت اجنبي عاله عالبلد فاكيد راح تضايقك.. ...برأيي اسعد الدلخ يستحق كل شكر وتقدير ..تعليقاته فيها نصح ونفع وافاده وتدل على عبقريه ليس لها مثيل بالبلاد.. و بالعكس امثال تعليقات الدلخ هي من جعلت القراء ينجذبون للصحيفه
ابو عمار
الله لا يعزك و لا يعز داعش معك يالاهبل

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