شاهد.. عراقي غاضب يقارن بين المملكة وإيران

وكالات (صدى):
قارن عراقي بين موقف المملكة وإيران تجاه بلاده. مشيرا إلى أن إيران تمثل الإرهاب والتطرف اما المملكة تمثل الدعم والمساندة لبلاده.
وقال المواطن العراقي خلال حديث له مع قناة العربية : أن المملكة دولة مساندة وداعمة لبلاده. مشيرا إلى أن المملكة أمدت بلاده بالطاقة والكهرباء. وتابع :" لو اتحدنا مع الخليج والمملكة، حيث أن لديها استعداد تجعل العراق مثل السعودية ".
وهاجم إيران قائلا :إيران دولة أخطر من الكورونا وردت إلينا الإرهاب وهي سبب الخراب في سوريا واليمن. وتابع : لو لم يكن هناك خونة في العراق لم تكن إيران تستطيع الدخول للعراق".