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شاهد.. عراقي غاضب يقارن بين المملكة وإيران

Time منذ ساعة
Views 2282
شاهد.. عراقي غاضب يقارن بين المملكة وإيران

وكالات (صدى):
قارن عراقي بين موقف المملكة وإيران تجاه بلاده. مشيرا إلى أن إيران تمثل الإرهاب والتطرف اما المملكة تمثل الدعم والمساندة لبلاده.

وقال المواطن العراقي خلال حديث له مع قناة العربية : أن المملكة دولة مساندة وداعمة لبلاده. مشيرا إلى أن المملكة أمدت بلاده بالطاقة والكهرباء. وتابع :" لو اتحدنا مع الخليج والمملكة، حيث أن لديها استعداد تجعل العراق مثل السعودية ".

وهاجم إيران قائلا :إيران دولة أخطر من الكورونا وردت إلينا الإرهاب وهي سبب الخراب في سوريا واليمن. وتابع : لو لم يكن هناك خونة في العراق لم تكن إيران تستطيع الدخول للعراق".

ايران
العراق
المملكة
الإرهاب

التعليقات

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أحدث التعليقات

اسعد الدلخ
طب ليه الملك بورعي الأول ..مهب معهم...؟
ابو عمار
اذا استمر الارتفاع بالاصابه بكورونا فأحتمال تغلق المساجد او تمنع صلاة التراويح في رمضان
ابو عمار
جعله عثرة ما يقوم منها
اسعد الدلخ
ابو ملاس ... ان كنت ابن البلد فراح تسعدك تعليقاتي.. اما ان كنت اجنبي عاله عالبلد فاكيد راح تضايقك.. ...برأيي اسعد الدلخ يستحق كل شكر وتقدير ..تعليقاته فيها نصح ونفع وافاده وتدل على عبقريه ليس لها مثيل بالبلاد.. و بالعكس امثال تعليقات الدلخ هي من جعلت القراء ينجذبون للصحيفه
ابو عمار
الله لا يعزك و لا يعز داعش معك يالاهبل

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