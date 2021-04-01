الكشف عن سبب فشل النصر في حسم صفقة جواو بالينيا

ماجد محمد (صدى):
أوضحت تقارير صحفية برتغالية، أن نادي النصر فشل في حسم صفقة جواو بالينيا خلال الانتقالات الصيفية الأخيرة.
وقالت "أبولا" البرتغالية، أن نادي النصر قدم عرضا إلى سبورتنج لشبونة، للتعاقد مع جواو بالينيا لاعب وسط الفريق خلال الانتقالات الصيفية الماضية، إلا أن طلبه تم رفضه، موضحة أن النصر لم يكن الوحيد الذي طلب التعاقد مع اللاعب ، ولكن وصلته عروض أيضا من إنجلترا وروسيا، ولكن مطالبات النادي المالية لم يتم الموافقة عليها.
وأكدت الصحيفة، أن استمرار اللاعب مع سبورتنج وتألقه اللافت خلال الفترة الماضية تسبب في ارتفاع قيمته السوقية، وهو ما دفع إدارة النادي لبدء مفاوضات التجديد معه ومنحه الحد الأقصى من الرواتب والذي يصل إلى مليون يورو.