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"الأرصاد" تحذر من تقلبات جوية عنيفة بدءً من غد

Time منذ ساعة
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"الأرصاد" تحذر من تقلبات جوية عنيفة بدءً من غد

الرياض (صدى):
حذر المركز الوطني للأرصاد اليوم الخميس من حالة عدم استقرار في الأجواء تشهدها مناطق المملكة بدءً من غد الجمعة وحتى يوم الإثنين المقبل .

وأكد المركز الوطني للأرصاد أنه من المتوقع نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار يوم الجمعة على الحدود الشمالية والجوف وحائل ، وتمتد يومي السبت والأحد على مناطق الشرقية والرياض والقصيم ، حيث تصل سرعة الرياح إلى أكثر من 45 كم / الساعة .

كما أكد المركز الوطني للأرصاد أن الرياح تسبب شبه انعدام في الرؤية الأفقية خاصةً على المنطقة الشرقية بينما يمتد تأثير الأتربة المثارة والغبار يومي الأحد والإثنين لتؤثر على الأجزاء الجنوبية لمنطقتي الرياض والشرقية ، ومن ثم تؤثر على منطقة نجران والأجزاء الشرقية لمناطق " عسير ، والباحة ، ومكة المكرمة ، والمدينة المنورة " .

المملكة
الرياح
المركز الوطني للأرصاد

التعليقات

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أحدث التعليقات

اسعد الدلخ
طب ليه الملك بورعي الأول ..مهب معهم...؟
ابو عمار
اذا استمر الارتفاع بالاصابه بكورونا فأحتمال تغلق المساجد او تمنع صلاة التراويح في رمضان
ابو عمار
جعله عثرة ما يقوم منها
اسعد الدلخ
ابو ملاس ... ان كنت ابن البلد فراح تسعدك تعليقاتي.. اما ان كنت اجنبي عاله عالبلد فاكيد راح تضايقك.. ...برأيي اسعد الدلخ يستحق كل شكر وتقدير ..تعليقاته فيها نصح ونفع وافاده وتدل على عبقريه ليس لها مثيل بالبلاد.. و بالعكس امثال تعليقات الدلخ هي من جعلت القراء ينجذبون للصحيفه
ابو عمار
الله لا يعزك و لا يعز داعش معك يالاهبل

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