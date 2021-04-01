قبول استئناف الطائي واعتبار فريق الخليج خاسراً " 3 – 0 "

نواف السالم (صدى):
قررت لجنة الإستئناف بإتحاد الكرة نقض قرار لجنة الإنضباط واعتبار فريق الخليج خاسراً " 3-0 " لصالح الطائي .
وجاء في نص القرار قبول الإستئناف المقدم من نادي الطائي ضد لجنة الإنضباط حول الإحتجاج المقدم من نادي الطائي على أهلية مشاركة لاعب نادي الخليج / ماهر شرومة في المباراة التي أقيمت بين فريق نادي الطائي وفريق نادي الخليج بتاريخ 9 / 2 / 2021 م .
وقررت لجنة الإستئناف إلزام نادي الخليج بدفع غرامة مالية قدرها 37 ألف وخمسمائة ريال لحساب اتحاد الكرة ، وفقاً لـ"الرياضية " .
كذلك قررت لجنة الإستئناف إعادة مبلغ رسوم الإستئناف لنادي الطائي المدفوعة لحساب اتحاد الكرة عملاً بالمادة 3 / 143 من اللائحة ، مشيرة إلى أن القرار نهائي غير قابل للطعن .