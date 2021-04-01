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قبول استئناف الطائي واعتبار فريق الخليج خاسراً " 3 – 0 "

Time منذ ساعة
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قبول استئناف الطائي واعتبار فريق الخليج خاسراً " 3 – 0 "

نواف السالم (صدى):
قررت لجنة الإستئناف بإتحاد الكرة نقض قرار لجنة الإنضباط واعتبار فريق الخليج خاسراً " 3-0 " لصالح الطائي .

وجاء في نص القرار قبول الإستئناف المقدم من نادي الطائي ضد لجنة الإنضباط حول الإحتجاج المقدم من نادي الطائي على أهلية مشاركة لاعب نادي الخليج / ماهر شرومة في المباراة التي أقيمت بين فريق نادي الطائي وفريق نادي الخليج بتاريخ 9 / 2 / 2021 م .

وقررت لجنة الإستئناف إلزام نادي الخليج بدفع غرامة مالية قدرها 37 ألف وخمسمائة ريال لحساب اتحاد الكرة ، وفقاً لـ"الرياضية " .

كذلك قررت لجنة الإستئناف إعادة مبلغ رسوم الإستئناف لنادي الطائي المدفوعة لحساب اتحاد الكرة عملاً بالمادة 3 / 143 من اللائحة ، مشيرة إلى أن القرار نهائي غير قابل للطعن .

 

نادي الخليج
اتحاد الكرة
لجنة الإستئناف
نادي الطائي
ماهر شرومة

التعليقات

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أحدث التعليقات

اسعد الدلخ
طب ليه الملك بورعي الأول ..مهب معهم...؟
ابو عمار
اذا استمر الارتفاع بالاصابه بكورونا فأحتمال تغلق المساجد او تمنع صلاة التراويح في رمضان
ابو عمار
جعله عثرة ما يقوم منها
اسعد الدلخ
ابو ملاس ... ان كنت ابن البلد فراح تسعدك تعليقاتي.. اما ان كنت اجنبي عاله عالبلد فاكيد راح تضايقك.. ...برأيي اسعد الدلخ يستحق كل شكر وتقدير ..تعليقاته فيها نصح ونفع وافاده وتدل على عبقريه ليس لها مثيل بالبلاد.. و بالعكس امثال تعليقات الدلخ هي من جعلت القراء ينجذبون للصحيفه
ابو عمار
الله لا يعزك و لا يعز داعش معك يالاهبل

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