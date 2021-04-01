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سفارة المملكة بالقاهرة تصدر بيان هام حول صلاحية الإقامات وتأشيرات الخروج والعودة

Time منذ ساعة
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سفارة المملكة بالقاهرة تصدر بيان هام حول صلاحية الإقامات وتأشيرات الخروج والعودة

الرياض (صدى):
أصدرت سفارة المملكة في القاهرة اليوم الخميس بيان هام حول صلاحية الإقامات وتأشيرات الخروج والعودة الخاصة بالمقيمين في المملكة والمتواجدين في ظل التعليق المؤقت لدخول المملكة .

وأكدت سفارة المملكة في القاهرة على تمديد صلاحية الإقاات وتأشيرات الخروج والعوة للمقيمين ممن هم خارج المملكة في الدول التي تم تعليق القدوم منها لمدة 30 يوم من تاريخ تعليق السفر إلى تلك الدول .

كما أعلنت سفارة المملكة في القاهرة تمديد صلاحية التأشيرات الصادرة لأغراض الزيارة والسياحة ممن هم خارج المملكة لمدة 30 يوم .

وكذلك سيكون تمديد صلاحية الإقامات والتأشيرات المشار إليها دون دفع أي رسوم أو مقابل مالي مقرر لذلك التمديد .

 

 

تأشيرة الخروج والعودة
سفارة المملكة في القاهرة
صلاحية الإقامات

التعليقات

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أحدث التعليقات

اسعد الدلخ
طب ليه الملك بورعي الأول ..مهب معهم...؟
ابو عمار
اذا استمر الارتفاع بالاصابه بكورونا فأحتمال تغلق المساجد او تمنع صلاة التراويح في رمضان
ابو عمار
جعله عثرة ما يقوم منها
اسعد الدلخ
ابو ملاس ... ان كنت ابن البلد فراح تسعدك تعليقاتي.. اما ان كنت اجنبي عاله عالبلد فاكيد راح تضايقك.. ...برأيي اسعد الدلخ يستحق كل شكر وتقدير ..تعليقاته فيها نصح ونفع وافاده وتدل على عبقريه ليس لها مثيل بالبلاد.. و بالعكس امثال تعليقات الدلخ هي من جعلت القراء ينجذبون للصحيفه
ابو عمار
الله لا يعزك و لا يعز داعش معك يالاهبل

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